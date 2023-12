Belgrádi főpróba, varsói kivitelezés

És akkor itt van még nekünk ez az antiszemitizmus. Ez is fura ám. Mert például az elmúlt harminchárom évben az „européer” és „haladó” (vagyis eo ipso baloldali) stb. értelmiség minden lapos kő alatt, minden utcasarkon talált egy antiszemitát. Azt mondtad, „szakállas bácsi”? Antiszemita vagy. Azt mondtad, Orgovány? Antiszemita vagy. Azt mondtad, csinnadrattabumbumbumm? Antiszemita vagy.

Azt mondtad, Soros? Antiszemita vagy. Plakátra is tetted? Antiszemita vagy. Mert hogy ki az antiszemita, azt én mondom meg. Ugye. S az „européer” és „haladó” (vagyis eo ipso baloldali) stb. értelmiség kiadta az új jelszót: „Az Iz­rael-ellenesség az új antiszemitizmus.”

Parancs, értettem, fül és farok behúzva, éljen Izrael!

Persze érdekesség, hogy ez ugyanaz az „euro­péer” és „haladó” (vagyis eo ipso baloldali) stb. értelmiség, amelyik a rendszerváltás előtt minden körülmények között Izrael-ellenes volt, szövetségben a Szovjetunióval és a „pesti zsidó újságírókkal”, akikről Karinthy Cini így írt a Naplójában: „Külön tanulmány a pesti zsidó újságírók, akiknek ugyan mindnek van rokona Tel-Avivban, de most olyan kéjjel gyalázzák Izraelt és a zsidókat, mint az őseredeti nyilasok. Ja persze, ha lehet, a párt mögé bújva! Ilyenkor én is antiszemita leszek, de nem az izraeli »mesterkedésektől«, hanem ezektől a pesti firkászoktól, akik mindig túlnyalnak.”

Na, hát ezekből lett vasárnapról hétfőre Izrael legnagyobb barátja és támogatója. Persze, aki ezen fennakad, az antiszemita.

És akkor most, mindezek tetejébe itt állunk, a Nyugat (mi az?) nagyvárosaiban antiszemita arab csőcselék tombol, megtámadják a zsidókat az utcán, megrongálják, meggyalázzák a zsidó intézményeket és temetőket, a legjobb nevű egyetemek campusain vegzálják a zsidó diákokat és palesztin kendős baromarcok üvöltik, miszerint „From the river to the sea, Palestina will be free”, a Harvard elnöke szerint pedig „kontextusában kell vizsgálni”, ha a hallgatói a zsidók kiirtását követelik, szóval nincs itt semmi látnivaló, mindenki menjen haza nyugodtan, csak a zsidók lehetőleg kipa nélkül, illetve mégiscsak van itt valami, amivel foglalkozni kell, ez pedig a magyarországi antiszemitizmus, mert Press­man is megmondta, hogy itt tombol az antiszemitizmus, minálunk, mert itt plakáton van a Soros, és itt a zsidók nem érezhetik magukat biztonságban.

Hogy ez eddig nem jutott eszünkbe!

Ebből is látszik, nem vagyunk eléggé „européerek”, „haladók”, „woke-ok”, (neo)marxisták stb. Ebből is látszik, hogy semmi helyünk nincs az idegelmén.

Ha kérhetem, maradjon is ez így.

