Bayer Zsolt: Ízelítő a „liberális” demokráciából

Ez azonban egész egyszerűen elképzelhetetlen forgatókönyv a „felkentek”, a „haladók”, a „liberálisok”, a woke – vagyis a gazemberek számára. Így aztán már évekkel ezelőtt elkezdték a hadjáratot, amelynek egyetlen célja, hogy Trump soha többé ne is indulhasson egyetlen választáson sem.

De mivel egyre közelednek azok a bizonyos választások, Trump pedig egyre népszerűbb, hát marad az igazi liberális megoldás: egyszerűen levesszük őt a szavazólapokról. Persze a gazemberek azzal is tisztában vannak, hogy az amúgy is polgárháború szélén táncoló Egyesült Államokban ez olaj a tűzre. Így aztán mindezzel párhuzamosan elkezdődött a demens vénember, Biden ellehetetlenítése is, bár ő már ellehetetlenítette saját magát, de nem árt úgy csinálni, mintha az amerikai „demokrácia” nagyszerű és pártatlan és igazságos lenne, nem is beszélve az igazságszolgáltatásról. Így aztán Biden ellen impeachment eljárás indul, és éppen ma, ahogy ezeket a sorokat írom „derült ki”, miszerint… Nem.

Ez annyira bizarr és megdöbbentő, hogy inkább idemásolom a hírt a maga pőre valóságában: „Hosszas cikkben foglalkozik a New York Post az amerikai elnök, Joe Biden lányával, Ashley-vel, miután a napokban kiderült: egészen 2015-ig visszamenőleg 5000 dollárnyi jövedelemadóval tartozik, »az ilyen be nem fizetett adó, kamatok, kiegészítések vagy büntetések összege zálogjogot jelent a Pennsylvania államközösség javára, amelynek tárgya az adófizető ingatlanja«. Mivel Ashley nem igazán került eddig reflektorfénybe, ezért a New York Post röviden összefoglalta életrajzát. Többek között megemlítik, hogy Joe és Jill Biden egyetlen közös gyermeke, kulturális antropológiát tanult az egyetemen, az azóta drogbotrányba keveredett Hunter Biden a féltestvére, és maga is rendszeresen fogyasztott egyetemi tanulmányai alatt marihuánát, sőt egy állítólagos felvételen az látható, amint kokaint fogyaszt.

Ennél is felkavaróbb azonban az, ami a lap szerint Ashley gyermekkori naplójából derül ki. Ez még 2020-ban szivárgott ki, az egyik ilyen bejegyzés szerint Ashley fiatal lányként édesapjával zuhanyzott, hozzátéve, hogy »ez valószínűleg nem volt helyénvaló dolog«.”

Remek kis család ez, nem igaz? Az elnök „úr” „nem helyénvaló módon” zuhanyozott a saját kiskorú lányával – bármit is jelentsen ez –, az elnök „úr” nyakig gázolt a korrupcióban már alelnök korában, legyen szó akár Ukrajnáról, akár Romániáról, az elnök „úr” fia egy drogos, kretén moral insanity, a lánya nem fizet adót, szintúgy drogos, és még… de ezt hagyjuk is, mert beszélni is undorító az egészről. És most „hirtelen” előkerül ez az ügy is, az ügy, amit már 2020-ban is tudtak. Csak akkor még nem derült ki, hogy Biden egy mindenre alkalmatlan, demens alak, úgyhogy akkoriban erről nem beszélt senki, miképpen Hunter Biden elhagyott laptopja sem létezett. De most eljött az idő, hogy Trump mellett Bident is távol tartsák a választásoktól, ezért aztán történik, ami történik. Na, hát ezt hívják igazi liberális demokráciának.