Kissinger és a történelem zenéje

Mire taníthatta Spengler Kissingert? Először is arra, hogy a történelem értelme sokkal mélyebben húzódik annál, semhogy azt az egyszerű ok-okozati viszonyok alapján fel lehetne tárni. A történeti értelem fő hordozói az egyes kultúrák; ebben pedig az is benne foglaltatik, hogy amikor egy adott kultúra a hanyatló korszakát éli – mint ahogy ezt a mi korunkban a civilizációba hajló fausti kultúra oly meggyőzően mutatja –, akkor az értelem is megfogyatkozik benne.