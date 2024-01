Csak egy ugrásra az ukrán győzelem

Lassan két éve tart az orosz–ukrán háború, 2022. február 24-én ébredtünk a szörnyű hírre, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát.

Az emberek többsége – megkockáztatom, szinte mindenki – döbbenten törölgette ki az álmot és a csipát a szeméből, hiszen a ­CIA-n kívül senki sem számított arra, hogy Putyin ilyen drasztikus eszközhöz fog nyúlni. Még maga Zelenszkij sem, és bár a dollármédia gúnyosan kezdte felkutatni különböző kormánypárti publicisták és véleményformálók megszólalásait, utólag tévesnek bizonyuló jóslásait, azzal az aprósággal már nem törődtek, hogy maga az ukrán elnök sem osztotta meg a saját népével azt az információt, hogy a sokévi provokáció, a NATO-csatlakozással való kacérkodás, a kisebbségek módszeres elnyomása és brutális terrorizálása oda fog vezetni, hogy Moszkva megindítja a támadást. Ebben a fénytörésben azért nem a világ legkönnyebb feladatai köze tartozik a háború–nem háború témakörben jövendölés művészete.

Legutóbb maga a kijevi polgármester, Vitalij Klicsko fejezte ki abbéli elégedetlenségét, hogy Zelenszkij annak ellenére nem árulta el az ukrán népnek: politikája oda fog vezetni, hogy Putyin megtámadja az országot, hogy tisztában volt azzal, ki fog törni háború.

Meg sok egyéb érdekességet is mondott. Olyanokat, amelyeket, ha mi itt a jobboldalon jeleznénk, a 444 és a Telex azonnal hisztérikusan kezdene visítani, hogy orosz propagandát folytatunk, az agresszor szekerét toljuk.

Az ominózus interjút amúgy a dollármédia egyáltalán nem vagy csak több nap eltelte után hozta le, pedig abban többek között arról beszélt Kijev polgármestere, hogy

az ukránok már nem bíznak Zelenszkijben, meg arról, hogy az ország autokratikussá vált, elkezdett putyinizálódni. Súlyos szavak ezek, főleg akkor, ha figyelembe vesszük, hogy nem egy kelet-ukrajnai kisváros, hanem a főváros polgármestere mondta. Talán bír némi hírértékkel is. Kivéve az elsősorban háborús uszítással és a hazug ukrán győzelmi propaganda terjesztésével foglalkozó szerkesztőségekben.

A két lap élen jár a fenti két dolog művelésében, amiben talán nincs is akkora meglepetés – tudvalevő, hogy ezekért kapják a dollárt az amerikai baloldaltól meg Soroséktól. De az tényleg figyelemre méltó, hogy milyen elegánsan libbennek tova, amikor az újabb és újabb hazugságaik lelepleződnek. Szemük sem rebben.

Ugyanúgy kelnek és fekszenek, ugyanúgy büszkén, kidüllesztett mellkassal vonulnak be a munkahelyeikre, és ugyanolyan ünnepélyesen látnak munkához, mint azelőtt, amikor meg bírták írni, hogy az orosz hadsereg üzemanyaghiánya olyan mértékű, hogy hónapok, de inkább hetek kérdése, és kifogynak belőle, a harckocsik és a tankok a sárba ragadva hirdetik majd a dicsőséges ukrán nép győzelmét és a gaz oroszok vesztét.

Ők voltak azok is, akik komoly képpel arról szakértettek, hogy a roppant buta és technikailag fejletlen ruszkikat annyira megroppantották a háborúval járó gazdasági terhek és a fantasztikusan megtervezett és kivitelezett szankciók, hogy

az oroszok már a hűtőszekrényekből kénytelenek kicsavarozni a csipeket, ezzel szemben a ravasz és okos ukránok győzelmet győzelemre halmoznak, egytől egyig hősök, még azok is, akik horogkeresztes zászlót lengetnek.

Az orosz hadsereg morálja amúgy is a béka feneke alatt van, nincs nap, hogy ne lázadjanak fel, illetve ne dezertáljanak komplett századok, nem is akarnak ők háborúzni, hiszen valósággal gyűlölik Putyint, aki egyik héten már régen elhalálozott, a másikon pedig háromféle rák eszi gyenge, ám roppant gonosz szervezetét. Ülni is csak görcsösen kapaszkodva tud, keze-lába remeg, napjai vannak csak hátra. Nyilvánvaló tehát, hogy a gaz Putyinnak fikarcnyi esélye sincs, képtelen megnyerni a háborút.

Ellenben a mindig fess, izmos, jóképű, ravasz és hősies ukránok néhány hétre vannak csak a végső győzelemtől, légvédelmük hibátlanul működik, minden rakétát, drónt és bombát azonnal megsemmisítenek, egyedül a lehulló roncsok, törmelékek szoktak egészen minimális károkat okozni,

és egészen bizonyos, hogy kamerák előtt fogják kirángatni, majd agyonlőni a diktátort az orosz nép lopott pénzéből építtetett dácsájából.

Igen, igen, ilyen nyaralója Zelenszkijnek is van Toscanában, azonban ő szorgos munka segítségével, színművészetből és szinkronból vásárolta meg a luxusvillát, a két szakmáról amúgy is széles körben ismert tény, hogy olyan fényes jövedelmet biztosítanak, amelyet még az arab olajsejkek is megirigyelhetnének.

Zelenszkijtől nyilvánvalóan olyan messze van a korrupció, mint Makó Jeruzsálemtől. Putyin különben is egy kegyetlen terrorista. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy időnként nem átall iskolákba, óvodákba rejtőzött ukrán katonákat is lebombáztatni, ami teljességgel elfogadhatatlan. Igen, egyedül ezeket az iskolákat és óvodákat célzó rakétákat képtelen megsemmisíteni a legendás és legyőzhetetlen ukrán védelem. A fene sem érti ezt az anomáliát. De sebaj. A lényeg, hogy Oroszország terrorállam.

Nos persze, az is igaz, hogy

Ukrajna rendelkezik halállistákkal, és a listákon lévő személyeket igyekszik is szorgalmasan likvidálni, mindazonáltal az effajta terror jó terror, morálisan teljesen rendben van, tehát amikor Darja Duginát robbantották fel orosz területen, azzal az égvilágon semmi baj nem volt, gondolkozott volna azelőtt, hogy Alekszandr Geljevics Dugin lányaként megszületett. Megérdemelte a halált na, hiszen orosz.

Ahogy az Északi Áramlat felrobbantása sem nevezhető rossz terrorcselekménynek, a sátántól érkező gázt szállító vezetéket az unió területén megsemmisíteni egyszerűen morális kötelessége volt az ukránoknak. Aki pedig ezt vitatni merészeli, az elmehet a búbánatos fenébe. Az ukránok bármit és bármikor felrobbanthatnak Európában is, hiszen hősies honvédő háborút folytatnak. Belgorodot is simán bombázhatják, hiszen gondosan odafigyelnek rá, hogy a civileket semmilyen körülmények között ne a Nyugattól kapott fegyverekkel gyilkolják meg.

Az azonnali tűzszünetre és béketárgyalások megkezdésére való célozgatás is elfogadhatatlan, hiszen az Putyin céljait szolgálja, igenis tessék szépen az utolsó ukrán katonáig harcolni, és megvédeni az amerikai cégek befektetéseit. Gáza és Izrael Állam vonatkozásában természetesen már semmi baj a tűzszünet követelésével, az ok pofonegyszerű, magyarázni is felesleges.

Az orosz hadsereg tehát romokban van, Ukrajna egyetlen sikeres támadásra van a végső győzelemtől és Moszkvától. Ugyanakkor az is fontos, hogy minél több fegyvert küldjünk ukrán barátainknak, mert Európát védik, a ruszkik ugyanis – ha kicsit megrázzák magukat – azonnal találnak egy kis harci morált, dízelt meg csipeket, és meg sem állnak Párizsig.

Nos, valahogy így működik az amerikai baloldal pénzéből gyártott hazug ukrán és háborús propaganda.

Borítókép: Mentőmunkások egy rakétatámadásban elpusztult szállodánál a kelet-ukrajnai Harkivban 2024. január 11-én (Fotó: AFP/Szergej Bobok)