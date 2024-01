Utólag mosakodott a Katona igazgatója

Például miért nem tiltakoztak az ellen – miként az interjúban is szóba kerül –, hogy a DK 2006-os nemzetverető pártelnöke hírlevelében is reklámozta a 2019-es kormányellenes színházi tüntetésüket, amelyen Karácsony Gergely baloldali főpolgármester is beszédet mondott? Ha akkor se utasították vissza a hírverést, ne csodálkozzon azon, ha őt és színészeit a baloldalra pozicionálják és pártszínháznak tartják a Katonát. Nem „politikai oldalról” nyomják be őt a „bal sarokba”, ahogyan most farizeus módon magyarázkodik, hanem ott van, mégpedig az egész társulatával egyetemben.

Miután egyes színészei nem kormánnyal kritikus, hanem militánsan ellenséges, szélsőségesen gyűlölködő álcivil tüntetéseken tündökölnek és fröcsögnek.

Miként politikai tejtestvéreik, a DK-s szektás aktivisták is teszik. A Katona Pártkatona színház. Pont.