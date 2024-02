A nagy játszma

Nem, az Egyesült Királyság nem ezt akarta. Az ő víziójukban a Közel-Kelet nem lett volna egy tűzfészek, amelyet folyamatosan oltogatni kell, s még így is folyton-folyvást lángba borítja a világ egy jelentős hányadát. Az ő elképzelésük szerint az arabok és a zsidók békében meg fognak élni egymás mellett, közösen dolgoznak és virágba borítják a sivatagot. Most pedig, mikor a zsidók éppen apró miszlikbe vagdossák a terrorcsoportok által vezetett Gázai övezet lakosságát, önmérsékletre szólítanak fel, mert ez a helyzet nekik is rossz, bár mossák kezeiket.

Ezt azonban nagyjából olyan joggal tehetik, mint egykor Poncius Pilátus. A britek forralták ki ezt a helyzetet, az ő döntésük volt, hogy a hazát kereső zsidóknak megengedik a visszatérést az őshazába. Az akkori, 1920-as évekbeli álláspont az volt, hogy a Szentföldön senki sem él. Egy nép nélküli ország egy ország nélküli nép számára. Vagyis ideális.