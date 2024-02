Súlyos kérdések Novák-ügyben

Sokunkat most mérhetetlenül idegesít a Ferenc pápától erkölcsi útmutatást kérő Kálmán Olga vigyora vagy Arató András obszcén gyűlölködése, s azt kérdezzük: nem lehetett volna lebeszélni Novák Katalint és Varga Juditot a távozásról? A válasz, bár rideg, de mégis előremutató: talán most épp hősies áldozatvállalásra és radikális lépésre volt szükség. Áldozatra, a szövetség egésze érdekében! Most feleszmélve még idejében beverhetjük jól azt az ominózus patkószeget, s nem fog a lovas elesni, sem a háború elveszni.