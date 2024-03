Az interjú, amely politikai hullaházba zárta Magyar Pétert

Az interjú óta klinikai szakpszichológusok is megszólaltak. Azt mondják: Varga Judit beszámolója élményszerű, hiteles volt. Ilyen történetet kitalálni, részletekbe menően így előadni nem lehet, csak ha valóban keresztülmentél rajta. Balos jogvédők a Partizánban ugyancsak jelezték: az exminiszter szavait hitelesnek tartják.

Érdekes. Magyar Péter azzal fenyegette az országot, hogy atomot dob a kormányra. Ehelyett azt a saját feje búbjára ejtette. Magyar Péter morálisan és politikai értelemben immár egy hulla. Csak még nem hajlandó tudomásul venni. Mint a Böszme Őszöd után. Kapálózik, vonaglik, mint egy partra vetett angolna. Innen nincs visszaút, ebből még nyilvános bocsánatkérések, gyónások során át sem vezet ösvény a miniszterelnöki székig. Persze, eszében sincs megvallani a bűneit. Tagad, fenyeget, zsarol tovább. Rengeteg pénzt és politikai haditechnikát toltak mögé valakik (na kik?), eszébe sincs ezeket veszni hagyni.

Azt, hogy politikailag ily hamar jobblétre szenderült, Magyar Péter csakis önmagának, a saját gőgjének köszönheti. Ő kezdte a volt feleségét nyilvánosan sértegetni, ő említette először (elővágásként) a bántalmazásos történetet, mikor még a nyilvánosságnak fogalma sem lehetett róla. Azt képzelte, így majd nem jön elő, megúszhatja. Ám a HVG kijött a rendőrségi jegyzőkönyvvel, hiszen nyilván őket is a „Tóni fizeti”. (Atyaég, milyen beteg ez is!) Aztán ő hozott nyilvánosságra egy sunyiban rögzített hangfelvételt a feleségéről, ami olyan minősíthetetlenül aljas gaztett, hogy nincsenek is rá megfelelő jelzők. Ezek után törvényszerű volt, hogy a család becsületének védelmében Varga Juditnak ki kell állnia, el kell mondania az igazságot. Azt, hogy min ment keresztül a család éveken át Magyar Péter beteges viselkedése miatt.