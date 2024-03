Bumeráng a DK-s pedofilozó rágalomkampány

Talán még a DK fejjel falat rohamozó aktivista-politikusai is érzékelték, amit a Nézőpont Intézet kutatása is jelzett: semmit sem tudtak profitálni a baloldali pártok a pedofiltéma demagóg, hazug, hamisan vádaskodó meglovagolásából, sőt inkább vissza is ütött az erőszakos, átgondolatlan tematizáció.