Nagyon berezelt az európai elit

Úgy tűnik, ez az újkonzervatív jobboldal követte és megértette a baloldal szándékait, politikai játékukat, és elkezdték ők is összehangolni a politikájukat. Együtt erősebbek. Egyértelmű példa erre az Amerikai Konzervatív Politikai Akció Konferenciája (CPAC), egy igazi tömegrendezvény, jól képzett és elsőosztályú előadókkal, ahol nagyszerűen sikerül megosztani az üzenetet az érdeklődő emberekkel. A washingtoni CPAC-on Trumpon kívül részt vett Nayib Bukele, Salvador elnöke vagy Javier Milei, Argentína elnöke. Április 25-én és 26-án a CPAC házigazdája Magyarország lesz, ahol az Alapjogokért Központ intézi a szervezést.

Ha minden jól megy, Donald Trump beiktatásával véget érhetnek a mostanában oly égető geopolitikai konfliktusok, az ukrán–orosz háború, amelyről Trump többször is mondta már, hogy elnökként egyik első dolga lesz összehozni Vlagyimir Putyint és Zelenszkijt a tárgyalóasztalhoz. A konfliktust be kell fejezni és nem globális szintre emelni, mely utóbbi, úgy tűnik, a mostani nyugati elit célja, ahogy az az utóbbi hetekben Emmanuel Macron francia elnök szavaiból is kiderült, aki csapatok Ukrajnába küldéséről beszélt, kétségtelenül egy harmadik világháború kirobbantását veszélyeztetve.

Az elmúlt húsz évben a fősodratú (baloldali-balliberális) média, egyetemi elit és az akadémikusok szorgalmasan populizmussal támadták az új pártokat, amelyek versenyre hívták az establishmentet. Populistának lenni annyit jelent, hogy „népszerű” (értsd: a liberálistól eltérő) beszédet használunk a népről a népnek. Kerüljük a szakzsargonokat, és mindenki számára érthető, normális nyelvezetet alkalmazunk.

A populista mozgalmak éppen azért születtek meg, mert a tradicionális pártok és a mai nyugati demokrácia már nem szólítják meg a köznapi embert, már nem őt képviselik. Ott születtek meg, ahol olyan törvényeket hagynak jóvá, amelyek nem voltak benne a programokban vagy választási ígéretekben, és amelyeket senki nem szavazott meg. Ott, ahol követik a Soros György által előírtakat. Az újkonzervatív jobboldal pártjai tehát az ajtónkon kopogtatnak. És megszólítják az embereket. A valós problémákra keresik a válaszokat.

És ezért félnek tőlük, félnek az őszinteségtől, félnek a normális, érthető beszédtől.

Ajánlom a rettegők figyelmébe a Mathias Corvinus Collegium minapi brüsszeli konferenciáját, számos jeles szakértővel a populizmus témájában. Hallgassák vissza őket: Frank Furedit, Francisco Contrerast, Ulrike Guerot-t, Charlie Weimerst, Ralph Schoellhammert és másokat!

A szerző spanyol politológus, a Filosofía Política projekt alapítója

Borítókép: Az Európai Parlament épülete Brüsszelben (Fotó: AFP/Jakub Porzycki)