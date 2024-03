Orbán Viktor katedrálisai

Zarándokok és Utazók nemzete

Magyarországnak, legalábbis egyelőre, olyan vezetője van, aki az országot a Zarándokok nem pedig az Utazók nemzetének tekinti. – Ez olyan egyszerű, mint az egyszeregy, és olyan világos, mint a nap, mert Magyarország szabad és szuverén ország. És az is marad – mondta Orbán. Nyugat-Európával kapcsolatban nem vagyok bizonyos, de Amerikában gyakorlatilag nincs olyan vezető politikusunk sem a bal-, sem a jobboldalon, aki képes lenne ezt a mondatot Amerikáról kimondani és komolyan is gondolni. Még Donald Trump sem, akinek annak ellenére, hogy hasznos fegyver a woke-establishment ellen, nincs civilizációs víziója vagy egyáltalán semmilyen víziója.

Mindezt nem azért mondom, hogy Orbán Viktornak hízelegjek – neki nincs szüksége egy amerikai író dicséretére.

Nem is azért mondom mindezt, hogy dicsőítsem a Fideszt, amelynek meg kellene értenie az idők szavát, és el kellene takarítania a korrupciót, hogy a dekaden­ciát és a felbomlást pártolóknak ne legyen alapjuk magyar szavazatokat követelni. (Nemrég beszéltem lengyel konzervatívokkal, akik szomorúak voltak, hogy a Jog és Igazságosság párt elvesztette a hatalmat, de azt is mondták, hogy a párt közömbössége a saját soraiban lévő korrupció iránt nagyban hozzájárult a vereségükhöz.)

Azért mondom ezt, hogy figyelmeztessem a magyar embereket arra, hogy mi történhet velük, ha nem Zarándokként gondolnak magukra, hanem csatlakoznak a nyugati turistatömegekhez, ahol a politikai és kulturális vezetés úgy viselkedik, mintha csak idegenvezetők lennének.

Zygmunt Bauman leginkább a „folyékony modernitás” fogalmáról híres. Bauman szerint a modern korban a kulturális változások olyan gyorsan történnek, hogy semminek sincs ideje „megkeményedni”, mielőtt újra megváltozna. A fluiditás tehát a modern élet természetes állapota, minden szempontból. Bauman szerint ezért van értelme annak, hogy a modern emberek Utazók és ne Zarándokok legyenek. Ez az identitásnak egy olyan formája, amely jobban megfelel a folyékony modernitás feltételeinek. Analitikus értelemben igaza van. De minden nemzet, amely az Utazó-utat választja, el fog tűnni a folyékony modernitás áradatában.

Megmérgezik a fiatalok elméjét

A nyitott határok lehetővé teszik a népek súrlódásmentes mozgását, ami civilizációs áradatot hoz létre. A nyitott szexuális normák arra késztetik a férfiakat és a nőket, hogy reproduktív potenciáljukat erotikus kalandozásra pazarolják, anélkül, hogy valaha is elhatároznák, hogy elkötelezik magukat egy másik ember és a gyermekvállalás mellett. A nyitott nemi normák megmérgezik a fiatalok elméjét, és arra késztetik őket, hogy túláradó szorongásukkal öncsonkítással küzdjenek meg. A nyitott vallási normák (vagyis a vallási igazsággal szembeni laissez-faire hozzáállás, amelyet toleranciának álcáznak) közömbösséget eredményez a végső kérdések iránt – azon kérdések és válaszok iránt, amelyek formát és értelmet adnak az emberi életnek, és amelyek megnyitják az elmét a létezés transzcendens dimenziója felé.

Az egyéni választás maximalizálása érdekében pedig egy társadalomnak meg kell tagadnia a múltját, meg kell rágalmaznia a hő­seit, és ragaszkodnia kell ahhoz, hogy azok nem tarthatnak igényt arra, ahogyan ma élünk. Az Utazó magányos ember, aki képtelen a dolgok felszíne alá látni, képtelen kontrollálni vágyait, és túl gyenge ahhoz, hogy szolidaritást vállaljon másokkal, attól való félelmében, hogy azok belenyúlnak a szabadságába. Az Utazó végső soron tehát nem szabad, hanem szenvedélyei­nek rabszolgája, valamint az állam és a magánélet hatalmas intézményeinek rabszolgája, akik ezeket a szenvedélyeket ápolják és kihasználják hatalmuk fenntartása érdekében.

A Zarándok ezzel szemben lázadó az utazó puha totalitarizmusa ellen. A Zarándok közösségben gondolkodik, abban az értelemben, hogy egyéni kiteljesedését családja, barátai és nemzete viszonylatában találja meg, akikkel együtt utazik az időben.

A Zarándok a hagyományokban gondolkodik, mert bízik abban, hogy azok, akik előtte járták ezt az utat, ismerik az utat, és világossá akarja tenni az utat azoknak, akik utána jönnek. A Zarándok mindenekelőtt Istenben gondolkodik. Hisz abban, hogy Isten létezik, és elrendeli az életet.

Zarándokútja végső soron Istenhez vezető út. – Minden út egy templomnál végződik, és ezért az út céllal telik meg – mondta egy parasztasszony egy grúz filmben. A Zarándok útján lesz öröm, és lesz bánat, sőt szenvedés is – de mindennek van értelme, mert Isten velünk van.

Mivel az életet a transzcendencia fényében éli meg, a Zarándok nem az örök mostban, hanem az örökkévalóságban gondolkodik. Ezért tudja életét olyan projektek – családok, intézmények és nemzetek – építésére fordítani, amelyek túl fogják élni rövid földi tartózkodását.

A középkori katedrálisok építése általában több mint száz évig tartott, ami azt jelentette, hogy ez a munka túlmutatott bármelyik mesterember életén. Mégis megcsinálták, mert hittek az örökkévalóságban. Az építészek pél­dául gyakran olyan motívumokat helyeztek el e gótikus remekművek tetején, amelyeket a föld alatt senki sem láthatott, csak Isten szeme. Végső soron Neki és az örökkévalóságnak építettek.

Ez gyökeresen ellentétes a modern kor szellemével. Ha nem hiszel Istenben, ha nem hiszel a transzcendenciában és a hagyományban, ha nem hiszel a saját népedben, akkor az életednek nem lesz más célja, mint a saját közvetlen vágyaid kielégítése. Nem fogod megvédeni az embereket, az intézményeket, az életmódot és mindazokat a dolgokat, amelyek értelmet és súlyt adnak életutunknak. Miért olyan nehéz ezt belátni a nyugati embereknek? Miért nem képesek felfogni, hogy ők – hogy mi – feladják azokat a dolgokat, amelyek azzá tesznek minket, akik vagyunk? Miért hagyjuk, hogy elcsábítson minket a rabszolgaság?

Ezért költöztem az önök országába

Ha húsz évvel ezelőtt ilyeneket mondott volna nekem valaki, azt hittem volna, hogy csak riogat. Még tíz évvel ezelőtt is így gondoltam volna, mielőtt a szovjet totalitarizmust elszenvedők tanúságtétele felnyitotta volna a szememet arra a nagyon is eltérő totalitarizmusra, amely lassan eluralkodott a Nyugaton. De most? Most olyan világos, mint a nap. Ez világos Orbán Viktornak is,

és ez a fő oka annak, hogy Magyarországra költöztem: hogy megtanuljak mindent, amit tudok az ellenállás szervezéséről. Hogy lássam, van-e tanulság, hogyan lehet politikai zarándoknak lenni egy – még a jobboldali pártok között is – politikai turistákkal elárasztott nyugati világban. És hogy emlékeztessem magam, amíg még lehetséges, hogy milyen a normális élet a nyugati civilizációban, anélkül, hogy más országokból származó barbárok tolonganának az utcákon, és a hódítók szivárványszínű zászlói lobognának minden ablakból.

Sok amerikai konzervatívhoz hasonlóan én is gyakorlottá váltam abban, hogy törött köveket dobáljak be a woke-establishment ablakain. De azért költöztem Magyarországra, hogy megnézzem, meg lehet-e tanulni, hogyan kell katedrálist építeni a civilizáció maradványai között.

Az, hogy Magyarországnak pokolian meg kell küzdenie azért, hogy normális legyen, az az idők jele. Ahogy az is, hogy Amerikában, mint szinte minden nyugati országban, a határok csak fikciók, hőseinket gyűlölik, a szólásszabadságunkat elveszik tőlünk, tudósok hirdetik a gyermekek nemi szerveinek műalkotássá faragásának kívánatosságát – és ezek a dolgok alig kerülnek be a hírekbe.

Hozzászoktunk a dekadenciához.

Magyarországon ez nem így van. De vajon meddig?

A szerző író, újságíró, a Danube Institute vezető kutatója