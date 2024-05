A klímavédelem az új trójai faló

Ugye sokan észrevettük a jeleit annak, hogy önfeladásra késztetik az emberiséget? Adjuk fel igazi energiaforrásainkat, a mezőgazdasági földterületeket adjuk vissza a természetnek, mondjunk le hitünkről, nemzeti és nemi identitásunkról. Fogadjuk be, aki ránk töri az ajtót, a nők ne szüljenek (de a férfiaknak legyen joguk hozzá), éljünk inkább a mának, ne gondolkozzunk, a globális szabadság jegyében pedig azt tegyük, amit szabad.

És azt észrevettük-e, hogy

az összes úgynevezett zöldátállási és egyéb globalista dokumentum az állítólag ember által okozott éghajlatváltozásra való hivatkozással kezdődik? Ez ugyanis a leghatásosabb alapérv, amit az is bizonyít, hogy a nyugati világ úgynevezett értelmiségének szinte teljes egésze bevette. Szerintük immár csak annyi a teendőnk, hogy fogadjuk el az úgynevezett klímacélokat, és igazodjunk az úgynevezett „társadalmi-gazdasági realitásokhoz”.

Kövessük az előírt környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) mintákat, még ha azok ellent is mondanak a természeti valóságnak és a józan észnek. A tényleges valóság megismerésének igényét pedig egyre inkább tiltják. Még jó, hogy itt-ott tűrik, de nem támogatják. Sőt, már a klasszikus tudományetikai szabályzatokat is átírják, átíratják az úgynevezett integritás fogalmának bevezetésével. (Az integritás egy új, a „legfejlettebb demokráciákból” érkező fogalom. Azt jelenti, hogy a dolgozók, így a kutatók is, „úgy végzik a munkájukat, hogy az illeszkedik a küldetésükhöz, mely nyilvános és társadalmilag is támogatott”. Forrás: Közszolgálati Online Lexikon). Márpedig

az ENSZ két éve kinyilvánította, hogy a tudomány az övé, és ezt a világ tudomására kell hozni. Úgyhogy a klímaváltozás kutatásában az integritás alkalmas eszköz arra, hogy már szabályzati szinten is korlátozzák a kutatói szabadságot.

Még jó, hogy a zöldátállás racionalitásának kérdését meg szabad kérdőjelezni, de azt, hogy a zöldátállás és az összes többi világátalakítási szándék alapérve nem több ijesztgetésnél, csak kevesen merjük felvetni. Megtapasztaltam, hogy akik az éghajlatváltozás okairól szóló tudományos vitáktól elzárkóznak, azoknak a természet fantáziadús éghajlat-alakító képességéről és különösen annak a jelenkori éghajlatváltozásban játszott meghatározó szerepéről vagy fogalmuk sincs, vagy tudatosan letagadják azt. A fősodratú nézet (az úgynevezett tudományos világnézet) szerint a természetes éghajlati változékonyság nulla.