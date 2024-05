Embernek kell maradni a gépi világban is

Egy amerikai véleményvezér édesanya állítólag kivette a gyermekeit az iskolából, és elmondása szerint otthon fogja őket oktatni a mesterséges intelligencia és az az alapján működő csevegőrobotok (mint amilyen a ChatGPT is) segítségével. Ha igaz ez a kacsának is beillő hír, vajon mitől fosztja meg gyermekeit az így döntő szülő? Miért nem képes a digitális oktatás a hagyományos, klasszikus, lexikális tudáson alapuló oktatást felváltani? Erre hosszas gondolkodás nélkül is azonnal legalább háromféle választ adhatunk.