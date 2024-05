Hogyan tovább, Ferencváros?

nem állíthatnánk, hogy Sztankovics szerződtetése jó döntés volt. A legfontosabb célt, a bajnoki címet ugyan zsinórban immár hatodszor is teljesítette a klub, de a csapatépítés tapodtat sem jutott előre. Ha a Csukaricski vendégeként nincs Pesics 98. percben rúgott bravúros gólja, még ennél is gyengébb lenne a bizonyítvány. Populáris húrokat pengetve azt is mondhatnánk, ezt az idényt Máté Csabával is hozta volna a csapat.