Milyen mélyre süllyed még Németország?

Németország kormánya – szóvivőjének, Steffen Hebestreitnek a május 22-i szövetségi sajtóértekezleten elhangzott szavai szerint – „a törvényességhez tartaná magát”,

azaz őrizetbe venné esetleges németországi látogatása esetén a Közel-Kelet egyetlen demokráciájának demokratikusan választott miniszterelnökét, Benjámin Netanjahut, és kiadná őt a Nemzetközi Büntetőbíróságnak.

Tehát a Hitler, a Goebbels és az Eichmann utáni Németország letartóztatná azt a zsidót, aki felelős miniszterelnökként védelmi harcot vív a Hamász izraeli polgárokkal szembeni népirtása ellen. Vajon milyen mélyre süllyed még a szövetségi köztársaságunk?

Hitler birodalmi kormánya 1933. április 7-én léptette életbe a „hivatásos közszolgálat helyreállításáról” szóló törvényt, amelynek alapján elbocsátották a nem árja származású hivatalnokokat. Egyetlen hivatalnoknak, aki e törvény alapján zsidókat távolított el a közigazgatásból, sem kellett ezt rossz lelkiismerettel tennie. Egyáltalán nem is volt szüksége lelkiismeretre. Elvégre tartotta magát a törvényességhez. Ha mégis rossz volt a lelkiismerete, ez az egyéni problémája volt, az államnál nem talált meghallgatásra. Ellenkezőleg: az állam ellenségének vádja lett volna az osztályrésze. Jobb tehát, ha az embernek nincs rossz lelkiismerete, hanem jó hivatalnokként viselkedik.

Mi történne mármost a szövetségi főállamügyésszel, a rendőrség és az igazságszolgáltatás képviselőivel, ha ellenállnának Netanjahu őrizetbe vételének? Vajon védelmébe venné-e őket a kancellár, a külügyminiszter, az igazságügyminiszter és a politikai elit? Úgy vélem, nem: mindannyian tartanák magukat a „törvényességhez”, és beáldoznák a megtámadott népé­nek létezéséért harcoló Netanjahut.

Sajnos úgy tűnik, a kormányzati felelősséggel bíró nem zsidó németeknek egy és ugyanaz egy demokratikus állam a túlélésért folytatott harca, illetve egy terrorszervezet népirtása. Ha nem lenne ez annyira elcsépelt, itt lenne rá az alkalom, hogy ismét szégyelljük magunkat, hogy németek vagyunk. De ez a mondat is éppúgy elkoptatott, mint a német Soha többé!

A Hamász chartája felhívás a népirtásra – és útmutató is ahhoz. Izraelnek és a világ nagy részének a nemzetközi jog értelmében törvényi kötelezettsége az október 7-i mészárlás után, hogy véget vessen a Hamász népirtó szándékának. Izraelnek jogában áll, hogy lerombolja a Hamász föld alatti erődítményét Gázában. A Hamász előbb vagy utóbb be akarja teljesíteni a zsidókérdés hitleri végső megoldását. Még egyszer márpedig a zsidók nem fogják eltűrni – és nem is kell nekik –, hogy a vágóhídra vezessék őket.

Norvégia, Írország és Spanyolország még le is pipálja a németeket a szellemi zavarodottságban. Elismerik államként a Hamász vezetése alatt álló Palesztinát. Kifizetődik tehát a terror és az izraeliekkel szembeni tömeggyilkosság.

Yolanda Díaz, Spanyolország második számú miniszterelnök-helyettese a minap azt mondta: Palesztina elismerése is kevés, a folyótól a tengerig fel kell szabadítani azt. Vagyis ténylegesen Izrael elpusztítására szólított fel. Díaz a Spanyol Kommunista Párt tagja, és a Sumart, a szélsőbaloldali pártok szövetségét képviseli a kormánykoalícióban. Személy szerint feltettem ezt a három országot a „no-go” listámra. A baráti országok nekem mást jelentenek.