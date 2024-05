Vége az európai vakációnak

Nos,

erről döntünk a soron következő választáson. Háborúról és békéről. Önkormányzatainkban és uniós képviseletünkben külföldi pénzügyi, politikai segítséggel a háború hívei kerekednének felül. A magyar kormánynak eddig komoly áldozatokkal, kemény munkával sikerült távol tartania országunkat a felbomlástól. Magyarország részese ugyan a globális társasjátéknak, de a saját útját járja. A jövő hét végén arról döntünk, szuverén és szabad ország maradunk-e, vagy megadjuk magunkat.

Hogy magyarként, saját nyelvi, kulturális, civilizációs közegünkben élünk tovább, vagy multikulturális esernyőt tartunk magunk fölé. A tét tehát a saját sorsunk, hamarosan eldől, melyik utat választjuk. Minden másról a nagyhatalmak gondoskodnak, de hogy esélyünk legyen arra, hogy békében élhetünk, először is be kellene fejezni az ukrajnai háborút. Ez most a legfontosabb globális érdek, a reménysugár a világ népei számára. Minden más csak azután következhet.