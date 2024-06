Aki tagadja a valóságot: elbukik (1. rész)

2015-től a migráció volt a központi téma.

A Fidesz kerítést és tranzitzónákat épített, jogi határzárat húzott föl, útját állta a barbár inváziónak. Továbbá szöveghűen idézte Soros György 2015-ös írását a Project Syndicate-ből, amelyben a nemzetközi spekuláns a migránsok tömeges Európába telepítésének őrült tervével állt elő. Mi volt a baloldal válasza? Nincs is Soros-terv, a Fidesz bánt egy kedves, öreg bácsit, aki csak jót akar. Rá­adásul a migráció csak álprobléma, „az a baj, hogy tovább mennek”.

A leghülyébbek mindehhez még azt is hozzátették, hogy hatalomra kerülve lebontanák a kerítést. Így a valóságot tagadó baloldal 2018-ban megint akkorát bukott, mint vasorrú bába a mágnesasztalon. És persze, akkor sem értették, miért. (Balos „értelmiségiek” akkor kapcsoltak magasabb fokozatba a „vidékizésben”, a fideszes szavazók „krokodilagyúzásában”.)

2022-ben kitört a háború, a magyarországi baloldal pedig jó ötletnek vélte a kisebbségeit terrorizáló Ukrajna melletti kardcsörtetést. Miniszterelnök-jelöltjük „bölcsen” meghirdette, hogy NATO-kérés esetén bizony magyar fiatalokat is küldene meghalni az amerikai impérium érdekében.

(Hogy valójában miről szól a háború, azt legkésőbb Lindsey Graham amerikai szenátor minapi kitárulkozása óta mindenki tudhatja: az Egyesült Államok nem hagyhatja, hogy orosz kézre kerüljenek a több trillió dollárt érő ukrán termőföldek, ásványkincsek, mert azt megosztják majd Kínával. Köszönjük a tájékoztatást! Donald Trump és Nigel Farage pedig néhány napja elismerte: Biden amerikai elnök, illetve a Nyugat provokálta ki ezt a háborút.) Az eredmény közismert: a valósággal továbbra is hadilábon álló baloldal 2022-ben a megelőzőknél is nagyobb verést kapott. Mert továbbra sem értik a magyarokat. Sőt nem is érdekli őket, mitől félnek, mit szeretnének az itt élők (békét és biztonságot). Csak a nyugati buksisimogatás a fontos, a guruló dollárok meg a jutalékos rendszer.

Szintén a sorvezetőből szedik, hogy az LMBTQ-emberek itt jogfosztottak, ezért haladéktalanul jogokat kell nekik adni. Mintha nem pont ugyanannyi joguk lenne, mint bárki másnak. Ja, hogy itt még nincsenek transzvécék, nem pörgött föl a „nemátalakító” biznisz, nem házasodhatnak azonos neműek, és az örökbe fogadási tilalmat is nehezen tudják kijátszani? Bizony.

A baloldal álvalóságában ezek súlyos jogfosztások, amelyek ­miatt harcolni kell az Orbán-rezsim ellen. Közben annyira fontos nekik a jogvédelem, hogy a gyermekvédelmi népszavazást gáncsolták. Nem fogják föl, hogy a magyarok többsége nem kér a genderagymosásból, az egyre betegebb szivárványos propagandából.