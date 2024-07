A CPAC világszerte közösséget alkot

Magyarországól érkeztem, és talán én jöttem a legmesszebbről az idei CPAC Brazíliá­ra. A világméretű CPAC-család egyik tagját, a CPAC Magyarországot képviselem ma itt. Az öreg kontinens egyetlen CPAC-jéről beszélünk, amely mára a konzervatívok legnagyobb európai találkozójává nőtte ki magát, és amelyet idén áprilisban már harmadszor rendeztünk meg, olyan nagyszerű előadókkal, mint José Antonio Kast, Eduardo Verastegui, Santiago Abascal és természetesen Eduardo Bolsonaro. Eduardo, még egyszer köszönjük, hogy eljöttél Magyarországra, köszönjük a barátságodat, és köszönöm neked és a csapatodnak, hogy ma itt lehettünk a CPAC-en, Brazíliában.

Eduardo Bolsonaro a CPAC Hungaryn, Budapesten elmondta nekünk, hogyan változtatta meg Brazíliát, hogy már nem Jair Bolsonaro az elnöke, hogyan rosszabbodott, sőt vált tragikussá azóta az ország helyzete.

Eduardo Bolsonaro mesélt nekünk arról, hogyan akarják elhallgattatni az ellenzéket, mesélt a letartóztatásokról is. Ijesztő! Nem csak az, ami itt történik. De az is, hogy bárhol a világon, ahol a baloldal hatalomra kerül, ott ugyanez történik. El akarnak hallgattatni minket, azt akarják, hogy ne beszéljünk. Nem szeretik a szabadságot.

Nézzék meg, mi történt Lengyelországban is! Ott 2023-ig kormányozott a patrióta Jog és Igazságosság által vezetett kormány, amikor a progresszívek kerültek hatalomra. És mi történt? Erőszakkal elfoglalták az állami televíziót, letartóztattak két képviselőt az elnöki palotában, és bosszút álltak mindenen és mindenkin, akinek bármi köze volt az előző patrióta kormányhoz.

Joggal tehetik fel a kérdést: hogyan engedhette ezt meg az Európai Unió? Nos, az euró­pai intézmények ma már annyira „progresszívek” és annyira a „woke” kiszolgálóivá váltak, hogy ha úgy kívánja érdekük, még a demokrácia elleni legnyilvánvalóbb támadást is képesek „demokratikus megújulásnak” nevezni. Ugyanígy nevezi a szocialista spanyol miniszterelnök a konzervatív sajtó elleni támadásait.

Kedves barátaim! A baloldal, az úgynevezett progresszívek, neomarxisták, wokeisták, akár a Sao Paulo Fórumról, akár az amerikai Demokrata Pártról, akár az európai szocialistákról van szó, valójában ugyanazok, és ugyanazt akarják: átvenni az intézményeket, és mindent irányítani, amit csak tudnak, hogy ne maradjon hang és vélemény a sajátjukon kívül. Mindent el akarnak foglalni, a médiát, az egyetemeket, és gyakran még az igazságszolgáltatást is. Legalábbis ezt a benyomást keltik egyes legfelsőbb és alkotmánybíróságok, amelyek döntéseiket inkább a woke-ideológiára, mint magára az alkotmány szövegére alapoznák.

A progresszívek azt akarják, hogy ne maradjon olyan erő, amely képviseli jelmondatunkat: Isten, haza és család. Jobbnak látják, ha elhallgattatják őket, jobb, ha akadályozzák a munkájukat, vagy még jobb, ha nevetségessé teszik őket, és a „szélsőjobboldal” címszóval bélyegzik meg őket. Számukra a sajtószabadság nem a vélemények sokszínűségét jelenti. Számukra a sajtószabadság azt jelenti, hogy ne is létezzen konzervatív sajtó.

Számukra az olyan jobboldali erők, mint ti és mi, nagyon veszélyesek, két okból: a) amíg mi létezünk, addig nem hagyjuk, hogy kiterjesszék a monopóliumukat Budapestre és a vidék több pontjára; b) másodszor pedig tudják, hogy az emberek többsége azt támogatja, amit mi képviselünk, amit az emberek többsége még mindig gondol az összes lehetséges csatornán érkező manipuláció ellenére is. A legtöbb ember a józan ész szerint cselekszik, és mi képviseljük a józan észt a neomarxista ideológiáikkal szemben.

De, kedves barátaim, amit közvetíteni szeretnék brazil patrióta barátainknak és Latin-Amerika összes patriótájának: „hogy van remény”, hogy legyőzhetők. A baloldalt le lehet győzni, még akkor is, ha félelmetesnek tűnnek, még akkor is, ha látszólag mindenhol jelen vannak, és még akkor is, ha nagyon-nagyon erősnek tűnnek. A baloldal legyőzhető, és nekünk kell őket legyőznünk.

Nézzétek, barátaim! Egy olyan országból jövök, ahol a jobboldal 2010 óta minden választást megnyert. Orbán Viktor pártja az elmúlt majdnem húsz évben minden választást megnyert, ezzel a Fidesz Európa legsikeresebb politikai ereje. De vajon mindig így volt ez, a magyar jobboldal egyik napról a másikra kormánypárttá vált, és soha nem győzték le még? Nos, a válasz nem, nagyon nem. A

magyar jobboldal még annál is rosszabb helyzetből jön, mint amit ma sok szocialista vezetésű országban tapasztalni lehet. Negyven évig totalitárius kommunista diktatúra volt nálunk, amit a szovjet csapatok és a munkáspárt tartott fenn. Nem volt más párt.

Amikor a kommunizmus megbukott, a jobboldalnak nem volt semmije. Azok, akik a kommunista diktatúrát szolgálták, azok maradtak hatalomban a politika, média stb. terén a rendszerváltoztatás után. A magyar konzervatívok ebből a vesztes és elnyomott helyzetből Európa legsikeresebb erejévé váltak. Hogyan? Hittel, kemény munkával, meggyőződéssel, sok erőfeszítéssel és napról napra harcolva. Egyszer vereség, egyszer pedig győzelem.

A jelenlegi magyar miniszterelnök már egyszer betöltötte ezt a tisztséget. Aztán elvesztette a választást. De ez csak egy csata volt, és nem a háború. A vereség után a magyar jobboldal még elsöprőbb győzelmet aratott ismét. Nincs kétségem, kedves barátaim, hogy itt Brazíliában is a következő győzelmetek még nagyobb lesz, mint az előző.

Az idő a mi javunkra, a patrióták javára dolgozik. Nézzétek Argentínát! Nézzétek mi várható az Egyesült Államokban! Ott is még nagyobb győzelem, Amerika legnagyobb hazafija várható.

Meggyőződésem, hogy ha Trump nyer, nemcsak az Egyesült Államok nyer vele, hanem az egész amerikai kontinens is.

És nézzék meg, mi történik Európában: választásról választásra több patrióta, több igazi konzervatív van az Európai Parlamentben. Csak a gyáva jobboldal, az Európai Néppárt árulása akadályozta meg, hogy nem a jobboldali többség született az Európai Parlamentben. De tudják, mi a jó ebben a tragikus hírben? Az, hogy a hazafias erők végre összefognak. Végre a hazafias erők egy nagy európai pártcsoporttá szövetkeznek. Végre a patrióták elkötelezik magukat a közös harcra a progresszív hegemónia, a woke, és más hasonló ideológiák és jelenségek ellen, amelyek tönkreteszik kontinensünket, nemzeteinket és családjainkat is.

Kedves barátaim, tudjátok, miért jó a CPAC? Azért, mert közösséget alkot, emellett segít szövetségeket kötni a hazafiak között szerte a világon. Éppen ez az, amitől a baloldal fél. Mint mondtam, Európában egy új politikai csoport alakul. És tudjátok, mi a közös a résztvevőkben? Az, hogy ezeknek a pártoknak a vezetői szinte mindannyian a CPAC Hungaryn előadók voltak, Eduardo Bolsonaro barátunkkal együtt. Ezt nevezzük a nemzeti erők nemzetközi szövetségének. Ezért dolgozunk, és így akarunk „wokebusterek” lenni az egész világon.

A Patrióták Európáért csoport, amelynek napról napra egyre több tagja van, remény számunkra, Európa patriótái számára. És remélem, hogy Brazíliában és az egész amerikai kontinensen élő barátaink számára is a remény jele lehet. A konzervatív erőknek, a jobboldali erőknek, a hazafias erőknek együtt kell megvívniuk a politikai és kulturális harcokat, együtt kell megvívniuk a csatát Lula, Petro, Boric, Maduro stb. ellen. Mert együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség.

Eduardo Bolsonaro Budapesten azt is mondta, „jobbak a vereség könnyei, mint annak a szégyene, hogy nem küzdöttél”. Kedves Eduardo, kedves barátaim, kedves brazil patrióták: meggyőződésem, hogy a küzdelmetek jutalma a győzelem lesz, méghozzá egy még nagyobb győzelem, mint korábban. Így legyen, és Isten segítsen benneteket ebben!

A szerző az Alapjogokért Központ madridi irodavezetője

(A szöveg az Alapjogokért Központ madridi irodájának vezetője által elmondott beszéd szerkesztett változata, amely a CPAC Brasilon hangzott el július 7-én)