Az unió radikális átalakítása

S egy ilyen szervezet, amely ráadásul Európai Egyesült Államokká akar válni, mindig csak és kizárólag annyit fog tenni Európáért, amit a mögöttük álló globalista csoportok és elitek megengednek a számára. Ennek következménye a háború elképesztő mértékű erőltetése, a migráció nem megállítása, hanem ösztönzése – amely elvezet bennünket a Kalergi-féle kevert fajú és vallású, kultúrájú Európához, amely egyben annak halálát is jelenti –, a kereszténység semmibe vétele, sőt elnyomása, az iszlám térhódításának engedése, az öngyilkos gazdaságpolitika és nem sorolom tovább újra.

Tudom, hogy amit mondok, az kockázatos. Hiszen azt javaslom, hogy például mi, magyarok a soros elnökségünk ideje alatt kezdeményezzük a Patrióták Európáért frakcióval együtt az alapszerződések felülvizsgálatát és egy, a nemzetek szuverenitására épülő, új euró­pai együttműködés létrehozását.

Ha tetszik, egy új konventet, egy, a tagállamok által létrehozott alkotmányozó gyűlést, amelyik újragondolja az unió teljes működését, arculatát, karakterét, intézményes berendezkedését, döntési mechanizmusait.

Mert kérdem én, mi áll a mérleg másik serpenyőjében? Semmi más, mint egy egyre inkább az eseményekkel sodródó, lecsúszó, gazdaságilag legyengülő és jelentéktelenné váló kontinens képe. Egy kontinensé, amelyiket lassan sem a Nyugat, sem a Kelet nem fog komolyan venni, s egyre inkább nélkülünk hozzák meg világot meghatározó döntéseiket életről, halálról, háborúról és békéről, ám annak következményei mind-mind érinteni fognak bennünket, európai és magyar állampolgárokat is – és gyanítom, nem előnyösen. Ezért merészeltem a fenti gondolattal előállni, persze inkább egyfajta nemes célként, ideaként megfogalmazva mindezeket.

Hiszen tudom, hogy mindezt megvalósítani pokoli bátorságot igényel még a magyar miniszterelnöktől is, aki pedig nem megy a szomszédba bátorságért, sőt vakmerőségért.

És az is lehet, hogy egyre több Patrióta-frakcióhoz tartozó országban történik meg hatalomátvétel a patrióták részéről, s ezáltal egy idő után az Európai Tanácsban is fontos tényezővé válhatnak a patrióta pártok által kormányzott országok. Ami azt jelenti, hogy az európai patrióta országok olyan széles csoporttá válnak, amely arra is képes, hogy önálló politikát alakítson ki Brüsszellel szemben, ha kell, szembemenve vele, méghozzá ellentmondást nem tűrően. Ha kell, szakítva velük.

És itt megállok – a többit a fantáziájukra és a történelem alakulására bízom.