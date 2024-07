Kukába a népakarattal!

Hol van itt a választói akarat tiszteletben tartása? A népuralom? A népfelség elve? A zaciban. De persze nálunk dühöng a diktatúra, ahol a kétharmad dacára is mindig ellenzéki vezetője lehet (most éppen a jobbikos Sas Zoltán személyében) a parlament nemzetbiztonsági bizottságának. A Ház ellenzéki alelnökeiről és sok egyéb tisztségviselőjéről nem is szólva.