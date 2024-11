Büdösek-e Magyar Péter rajongói?

„Büdösek az emberek, és a szájuk, bleee” – tájékoztatott Magyar Péter. Azért ez már valami! Az önjelölt üdvözítők élete sem fenékig tejfel. Lám, az Övcsatos is kénytelen elviselni saját rajongóit. S különösen azok kipárolgását. Nem kis tehertétel ez neki. Ám meghozza ezt az áldozatot értünk meg a honért. Ugyanakkor teljesen érthető, ha olykor-olykor belefárad a sok szaglálódásba, és olyasmi esik ki a száján, mint a tegnap nyilvánosságra került hangfelvételen.

„Büdösek az emberek, és a szájuk, bleee.”

Igen, a saját tüntetőiről beszélt, akiket ő csődített össze még a nyáron a Hősök terére kormányt buktatni. Ott pállottak szegény Magyar Péter körül. Odamentek hozzá szelfizni, megérinteni, eregették rá förtelmes száj- meg lábszagukat. Ő meg utána napokig oxigénsátorban kúrálta magát, gondolom.

Péterünk tehát kényes a szagokra, kifinomult szaglószerve van. Őt magát folyton orgona- illetve nárciszillat lengi körül. A Coccolino maci spontán elalél a társaságában. Kivéve, mikor egy-egy erősebb buli végén összecsúfítja a nadrágját. De neki azt is szabad. Ha az Európai Parlament közepén csinálná, Ursula akkor is megsimogatná a buksiját.

A hangfelvétel tanúsága szerint a büdösözés után azzal viccelődött az ő – azóta már lapátra tett – Evelinjével, hogy majd jól ráuszítja a nőre a nyugdíjaskommandóját. Továbbá: meglepődnének a nagymamák, akik tőle várják, hogy hazahozza az unokájukat külföldről, ha azt mondaná nekik: „vegyél magadnak újat”.

Talpig úriember, na. És államférfi.

Hogy az őt illatfelhőbe csomagoló rajongóitól kábult-e el a Péter, vagy alapjáraton is ilyen rém vicces, nem tudom. Mindenesetre a felvétel kikerülése után sürgősen bejelentette, hogy a hanganyag megvágott és manipulált. (Vagyis tisztában van vele: nagy a baj.) Továbbá az egyik mondatot nem is ő mondta. (Hogy melyiket, azt nem közölte.) Mindez már csak azért is érdekes, mert vasárnap még arról hablatyolt, hogy a „Tóniék” egymilliárdért vettek valami sukár számítógépes programot, és azzal készülnek az elkövetkezőkben „deep fake” kamufelvételeket gyártani-közzétenni becses személyéről.

De ha csak egy mondat nem az övé (vajon melyik?), akkor hogy lehetne az egész kamu? Hol van itt a deep fake? Hogy jön ide már megint a Tóni? És miért nem adja már be végre valaki a dilibogyóit ennek a kényzerzubbonyérett palinak?

Az sem egészen kristálytiszta, hogy Manfred Weber legkedvesebb magyarországi tanítványa miért toporzékol, ha őt lehallgatják, s miért követel magának álló ovációt, mikor ő teszi ugyanezt a nejével mosogatás közben? Ha neki szabad, másnak miért nem?

Ott is erőst kileng a pofátlanság-inga, hogy ő már szeptemberben közölte: beperli volt barátnőjét, amiért hangfelvételt készített róla és zsarolta. Bezzeg ha Nárcisz Úr diktafonozik és zsarol, az mindjárt más. Szerinte.

Amúgy remek móka, amikor akasztják a hóhért. Gyanítom, a tegnapi pár másodperces felvétel csupán ízelítő volt az elkövetkező finomságokból. Nyilván Péter is ettől majrézik, ezért jött a vasárnapi kétségbeesett sajtótájékoztató, hátha egy handabandázó elővágással mérsékelhető a katasztrófa. Hiába üzente, hogy ne féljetek, nála már megint teli a gatya. Bleee.