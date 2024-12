A patrióták kora elkezdődött

Van egy mondás Magyarországon, amely így szól: „önmagunk dicsérete olyannyira fontos, hogy nem bízhatjuk másra!” Így hát társszervezőként ezúton is szeretnék köszönetet mondani és gratulálni a New York-i Fiatal Republikánus Klubnak ehhez a csodálatos rendezvényhez! Otthon érzem itt magam, pont mint Magyarországon, a szabadság európai szigetén. Ma este igazi patriótákkal ünnepelhetek együtt, akik kiállnak legbecsesebb értékeinkért: Istenért, a hazáért és a családért – ez számomra az igazi karácsonyi ajándék!

A mai gálára a populista, nacionalista, trumpista magyar szélsőjobboldal üdvözletével és gratulációival érkeztem – legalábbis a New York Times szerint. De tudják mit? Legyen! Igen, mi vagyunk a szélsőjobb – mert ez idáig mindig „szélsőségesen” igazunk volt.

Úgy hallom, az Egyesült Államokban manapság minden rendben van.

Január 20-a nemzetközi ünnep lesz minden igaz konzervatívnak világszerte!

Donald J. Trump és a republikánusok földcsuszamlásszerű győzelme ugyanis figyelemre méltó diadal volt. És ehhez önöknek, barátaim, nagyon is sok közük volt. Ki tudja, talán hamarosan még New Yorkban is egy, az „Amerika First” jelszavával induló jelölt fog nyerni. Gavin, a te feladatod, hogy elhozd a jobboldali cunamit az Empire State-be!

Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg arról, hogy a józan ész e nagy győzelmét civilizációnk huszonnegyedik órájában aratta. A woke-kultusz beszivárgott minden intézményünkbe, Hollywoodtól az állami iskolákig. Ez idézte elő a Nyugat többdimenziós válságát, amellyel most szembe kell néznünk.

Egy olyan civilizáció, amely nem ünnepli saját hőseit, nem remélheti, hogy a világszínpadon erős lesz. A jövő azoké, akik jó modorra és normalitásra tanítják a gyerekeiket, nem pedig azoké, akik genderpropagandával és kritikai fajelmélettel fertőzik az elméjüket. Az Atlanti-óceán mindkét oldalán kulturális szemléletváltásra van szükségünk, ha meg akarjuk nyerni ezt a csatát nemzeteinkért.

Szerencsére most már erős szövetségeseik vannak Európában. Az öreg kontinensen egy új pártcsalád alakult Patrió­ták néven, a magyar miniszterelnök vezetésével. Tudom, hogy önöknek, New York-iaknak ott van a Jets és a Giants, Orbán Viktor pedig az a politikának, ami Tom Brady a futballnak. Irányítóként mindketten a támadás vezetői!

Kedves barátaim!

Trump amerikai sikerével és a jobboldali populista erők európai térnyerésével a patrióták kora elkezdődött!

Nekünk nincs is más dolgunk, mint megmenteni a Nyugat igazi lelkét: stop migráció, stop gender, stop háború! Éppen ezért emelem poharam „szezonális üdvözletek” és „boldog ünnepek” helyett boldog karácsonyt kívánva! Legyen biztonságos, politikailag inkorrekt és békés 2025-ös évünk!

Ahogy Magyarországon mondjuk: nekünk nem igazunk van, hanem igazunk lesz!

(Szánthó Miklós főigazgató beszédének szerkesztett változata, amely az Alapjogokért Központ

és a New York Young Republican Club közös szervezésű gáláján hangzott el december 15-én.)