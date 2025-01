A 2024-es év szava: a hit

a két szó eredetileg a magyar nyelvben is egy volt: mindkettőnek a hisz ige „hi-” tőváltozata az alapja. Ebből alakult ki a hit, illetve a hites és a hű, hűség szavunk is. Hogy a két szó/fogalom szemantikailag is szoros kapcsolatban áll egymással, azt Vörösmarty Szózata is példázza – a „Hazádnak rendületlenűl / Légy híve, oh magyar” fel- és megszólítás azt jelenti, hogy legyél hű a hazádhoz, és egyben azt is, hogy higgyél benne.