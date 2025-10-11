„Nyuggerek” és makkal álmodók

Nem tudom, miért fél annyira a magyar nyugdíjasoktól a baloldal narcisztikus, magát országmegmentő forradalmárnak képzelő, tenyérbemászó influenszere-komédiása, hogy ismételten a halálukról vizionál és gagyog. Ő, aki még csak az ötvenegyedik életévét tapossa – vagyis bőven az apja lehetne akár a „halál arkangyalaként” elhíresült jakobinus Saint-Justnek, akár a lánglelkű pilvaxos márciusi ifjaknak –, nem csupán a fejébe vette, hanem úton-útfélen hirdeti, hogy a Fideszt azért lehet legyőzni már 2026 tavaszán, de legkésőbb 2030-ban, mert a nyugdíjasok fokozatosan elhaláloznak. Mint az egyik ellenzéki lap múlt heti számában szó szerint mondta:

„2030-ig újabb nyugdíjasnemzedék hal ki, és újabb fiatal generáció válik választókorúvá, ami a rendszer további gyengülését idézi elő.” Nem sokkal korábban pedig úgy fogalmazott egy podcastadásban, hogy legkésőbb 2030-ban, „ha máshogy nem, a demográfia leváltja” a Fideszt.

Egyesek szerint ebből nem következik az, hogy Puzsér Róbert – merthogy róla van szó – várná, sőt egyenesen kívánná a magyar nyugdíjasok halálát, és expressis verbis ezt tényleg nem mondta. Amit mond, az tulajdonképpen közhely, vagyis hogy az idő múlásával egyre több idős ember távozik az élők sorából. Ilyen az élet, hosszú távon veszélyes – nincs ebben semmi új. Mások szerint viszont P. R. igenis várja, sőt kívánja a nyugdíjasok halálát, hiszen ettől (!) teszi függővé a Fidesz szavazótáborának apadását, egyúttal az ellenzék választási győzelmét. Az ellenzék naná, hogy Magyar Péter pártja, és

mint magától P. R.-től tudjuk, ő az utolsó töltényig támogatni fogja a Tisza Pártot azért, hogy váltsa le az Orbán-rendszert. Márpedig ha neki az a leghőbb vágya, hogy távozzon a jelenlegi kormány, és ez szerinte par excellence azáltal lehetséges, ha újabb nyugdíjasnemzedék hal ki, akkor a formális logika szerint ebből az következik, hogy ő csakugyan várja, sőt kívánja az időskorú szavazók (minél gyorsabb ütemű) bio­lógiai elmúlását.

Hogy nem hirtelen felindulásból elkövetett színvallás ez a puzsériáda, az is bizonyítja, hogy régóta támadja és gyalázza az általa nyuggereknek nevezett időseket, akiknek szerinte „nincs gondjuk, a sérelmi politizáláson meg a nyugdíjukon kívül ugyanis lesz…rnak mindent”. Még azt a viccesnek szánt szamárságot is képes volt anno posztolni, hogy ő csak rávilágít az úgynevezett gerontokrácia negatív társadalmi összefüggéseire, de persze nem akarja „mind a hárommillió nyugdíjast a Dunába lövetni”.