„Nyuggerek” és makkal álmodók

Amilyen cinikus időskorú honfitársaink halálával kalkulálni a hatalom megszerzése érdekében, épp olyan balgaság is.

Faggyas Sándor
nyugdíjasPuzsér RóberthalálTisza Pártnyuggerválasztásinfluenszer 2025. 10. 11. 6:39
Fotó: Mirkó István

Nem tudom, miért fél annyira a magyar nyugdíjasoktól a baloldal narcisztikus, magát országmegmentő forradalmárnak képzelő, tenyérbemászó influenszere-komédiása, hogy ismételten a halálukról vizionál és gagyog. Ő, aki még csak az ötvenegyedik életévét tapossa – vagyis bőven az apja lehetne akár a „halál arkangyalaként” elhíresült jakobinus Saint-Justnek, akár a lánglelkű pilvaxos márciusi ifjaknak –, nem csupán a fejébe vette, hanem úton-útfélen hirdeti, hogy a Fideszt azért lehet legyőzni már 2026 tavaszán, de legkésőbb 2030-ban, mert a nyugdíjasok fokozatosan elhaláloznak. Mint az egyik ellenzéki lap múlt heti számában szó szerint mondta: 

„2030-ig újabb nyugdíjasnemzedék hal ki, és újabb fiatal generáció válik választókorúvá, ami a rendszer további gyengülését idézi elő.” Nem sokkal korábban pedig úgy fogalmazott egy podcastadásban, hogy legkésőbb 2030-ban, „ha máshogy nem, a demográfia leváltja” a Fideszt.

Egyesek szerint ebből nem következik az, hogy Puzsér Róbert – merthogy róla van szó – várná, sőt egyenesen kívánná a magyar nyugdíjasok halálát, és expressis verbis ezt tényleg nem mondta. Amit mond, az tulajdonképpen közhely, vagyis hogy az idő múlásával egyre több idős ember távozik az élők sorából. Ilyen az élet, hosszú távon veszélyes – nincs ebben semmi új. Mások szerint viszont P. R. igenis várja, sőt kívánja a nyugdíjasok halálát, hiszen ettől (!) teszi függővé a Fidesz szavazótáborának apadását, egyúttal az ellenzék választási győzelmét. Az ellenzék naná, hogy Magyar Péter pártja, és 

mint magától P. R.-től tudjuk, ő az utolsó töltényig támogatni fogja a Tisza Pártot azért, hogy váltsa le az Orbán-rendszert. Márpedig ha neki az a leghőbb vágya, hogy távozzon a jelenlegi kormány, és ez szerinte par excellence azáltal lehetséges, ha újabb nyugdíjasnemzedék hal ki, akkor a formális logika szerint ebből az következik, hogy ő csakugyan várja, sőt kívánja az időskorú szavazók (minél gyorsabb ütemű) bio­lógiai elmúlását.

Hogy nem hirtelen felindulásból elkövetett színvallás ez a puzsériáda, az is bizonyítja, hogy régóta támadja és gyalázza az általa nyuggereknek nevezett időseket, akiknek szerinte „nincs gondjuk, a sérelmi politizáláson meg a nyugdíjukon kívül ugyanis lesz…rnak mindent”. Még azt a viccesnek szánt szamárságot is képes volt anno posztolni, hogy ő csak rávilágít az úgynevezett gerontokrácia negatív társadalmi összefüggéseire, de persze nem akarja „mind a hárommillió nyugdíjast a Dunába lövetni”.

Ezt – bár sok mást igen – nem is feltételezem róla. És nem csak azért, mert nincs hárommillió nyugdíjas Magyarországon, hanem csupán (ha az öregségi nyugdíjban részesülőket, azaz a 65 évesnél idősebbeket nézzük) alig kétmillió fő. Másfelől viszont úgy vélem, 

amilyen cinikus időskorú honfitársaink halálával kalkulálni a politikai küzdőtéren, a hatalom megszerzése érdekében, épp olyan balgaság is. Amiben a nagyarcú és még nagyobb szájú influenszer ripacs egyébiránt koránt sincs egyedül. Ugyanis a Tisza Párt több ismert alakja, illetve szakértője – Raskó Györgytől Ruszin-Szendi Romuluszig – már elmagyarázta vagy elszólta magát, hogy az idősek halála a Tiszának kedvez, 

mert ha ők jelentős számban kiesnek a választók közül, akkor a Fidesz elveszíti legnagyobb szavazótáborát és ezzel a választást is.

Csakhogy mindez merő spekuláció, csalfa, vak remény! Annyi valóságmagva lehet ugyan, hogy – egyes választási szakértők és politikai elemzők szerint – az idős korosztály részvételi aránya a parlamenti választásokon magasabb szokott lenni, mint a fiataloké. És az is valószínűsíthető, hogy az idősek köré­ben nagyobb a kormánypártok támogatottsága, mint a fia­taloknál, ám konkrét számokról, arányokról biztosat nem lehet tudni. Azonban ha például azt nézzük, hogy a 2022-es választáson a Fidesz–KDNP listájára belföldön 2,8 millióan szavaztak, és ha mind a kétmillió öregségi nyugdíjas rá adta volna a szavazatát – ami nyilván nem életszerű –, az is kevés lett volna a győzelméhez. Ha viszont (óvatosan becsülve) „csak” a kétharmaduk tett így, az 1,3 millió szavazatot jelentett, amihez hozzáadódott mintegy másfél millió, náluk fiatalabb ember voksa. Vagyis bár az idősek sokan voltak, de nem elegen.

Aljasság és botorság is az idősek halálára bazírozni! De alighanem dugába dől a tiszás szakértők és influenszerek reménye/kalkulációja, mely szerint ha jövő áprilisban 2022-hez képest pár százezer nyugger szavazóval kevesebb lesz életben, az biztosítja az ellenzéki győzelmet. 

Előttünk az Éhes disznó makkal álmodik című régi komédia új verziója, amely azonban inkább szánalmas, mint mulatságos.
 

