Karácsony minden fejlesztést megfúr

El kellene gondolkodnia azon Karácsony Gergelynek már csak a saját érdekében is, hogy lassacskán nincs igazi hírértéke annak, ha valamilyen kormányzat által kezdeményezett beruházást támad. Így abban sincs az égadta világon semmi meglepő, hogy a rákosrendezői beruházást, a Grand Budapest projektet minden eszközzel meg akarja akadályozni. Ugyan mondja már meg valaki, milyen innovációt, rendezési tervet, fejlesztést támogatott bármikor is a jelenlegi főpolgármester? Ezért nyugodtan pályázatot hirdethetnénk:

értékes jutalmakat sorsolunk ki azok között, akik tudnak olyan fejlesztéseket mondani, amiket Karácsony bármikor támogatott volna, és ne próbálta megfúrni már az ötlet felvetésekor.

Kockázat zéró, egyetlen eredményes pályamunka sem érkezne be, így a nagylelkűen kilátásba helyezett jutalmak is mind megmaradnának. Persze mindettől függetlenül akár lehetne is elővásárlási joga a Karácsony által vezetett fővárosnak a rákosrendezői, iszonyúan elhanyagolt, lepusztult területre. Csak hát eleve kételyek ébrednek olyasvalakivel szemben,

akinek – mint egy minapi sajtótájékoztatóján kiderült – fogalma sincs arról, pontosan hány milliárd forintot remél attól például, ha törvénysértő módon nem fizetik be a szegényebb, Budapestnél kevésbé kiváló adottságokkal rendelkező önkormányzatoknak juttatandó szolidaritási hozzájárulást. Csak mintegy öt-hat milliárdocskát méltóztatott tévedni a fővárosiakat liberális őrizetben tartó főfoglármester úrnak, bizonyságot téve számszaki tudatlanságáról.

Mitől lenne kivételesen most tisztában a jogi helyzettel ez az öntudatos bajkeverő? És ugyan van-e perdöntő jelentősége, tudván, hogy se pénze, se terve Rákosrendező rendezésére, csak az irigy rosszindulat munkál benne?

Nem árt emlékeztetni, hogy a Városliget fejlesztését, zöldítését is dühödten, hisztérikusan ellenezte, sőt támadta. Karácsony olyan süketségeket ismételgetett, hogy egy városi parkban nincsenek épületek. Aki azonban ismeri a Hyde Parktól a Central Parkig a hasonló funkciójú területeket (amelyek értelemszerűen építményekkel, múzeumokkal, vendéglátóhelyekkel vannak ellátva), alappal kezdhetett gyanakodni, hogy a nagyeszű városvezető összekeveri a közparkokat az érintetlen természetet megőrizni hivatott nemzeti parkokkal.

Az elvben értelmiségi főpolgármester azonban – a stadionokhoz hasonlóan – utálja a múzeumokat, össze is keverte évekkel ezelőtt a Magyar Nemzeti Múzeumot a Magyar Nemzeti Galériával, úgyhogy túl sokat nem lehet várni tőle – e tekintetben sem.

Emlékezetes: az épített környezet gyűlöletében odáig ment, hogy a létező összes nemzetközi díjat besöprő, az élő fákat az architektúrába beillesztő Magyar Zene Házát egészen penetráns, trágár módon sértegette. Azt nyilatkozta: a XXI. században egy parkban építkezni olyan, mint belepisilni a szenteltvíztartóba egy templomban.

Hasonlóképpen járt a szintén hatalmas nemzetközi elismeréssel övezett, díjesőben részesített, a világ legjobb középülete díjat elnyerő Néprajzi Múzeum is. KaróGeri azt mondta róla, hogy Budapest egésze szempontjából kudarc. Részt sem vett tüntetően az átadóünnepségen 2022-ben. De meg akarta vétózni a főpolgármester a hallatlanul sikeres rendezésű, 2023-as atlétikai világbajnokságot is, s még 2021-ben is vissza akarta vonatni a Fővárosi Közgyűléssel a hozzájárulást. Ne feledjük: Karácsony már első megválasztása után stadionstopot hirdetett, nem tántorította el ettől a Puskás Ferenc Stadion világsikere sem. Továbbá

a komplett és napjainkig szintén egy sereg rangosabbnál rangosabb nemzetközi díjat bezsebelő Liget Budapest projekt leállításával fenyegetőzött. De nem szereti a liberóbalos városvezér a hidak építését sem. Meglehetősen homályos okfejtéssel az új dunai hidat, a Galvanit sem támogatta, sőt minden erejével igyekezett megakadályozni a felépítését.

Egyszóval Karácsony olyan, mint az a kisgyerek, aki mindig azzal a játékkal akar játszani, amivel a másik. A rákosrendezői terület azóta érdekli ismét az infantilis városvezetőt, amióta a kormány kezdeni szeretne vele valamit, és értékesítené, hasznosítaná. Így már rögtön a kormányellenes harca integráns részének tekinti. Mindebből viszont az következik, hogy ha rá akarjuk bírni valahol a fejlesztésre, az innovációra, csak be kell jelenteni a kormányzati terveket egy területre, ő máris rohanni fog, hogy magának vindikálja, einstandolja az ügyet. Láss csodát: e módszerrel a végén még érdemi munkára is lehet bírni a baloldali főpolgármestert. Igaz, jelentősen rontja az összképet, hogy Karácsony soha még egyetlen önálló beruházást sem tudott végigvinni, csak az elődje, Tarlós István által elkezdetteket sikerült nyögvenyelősen befejeznie.