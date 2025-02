Robert C. Castel: A tabudöntögetés azért kezdetnek nem rossz

Ellentmondások

A T2 külpolitika legnagyobb belső ellentmondását abban látom, hogy

egyrészt el van kötelezve egy erőn, illetve Machtpolitikon alapuló kül- és biztonságpolitika mellett, másrészt köti a MAGA „ne viselj felesleges háborúkat” tízparancsolata. Ennek az ellentmondásnak a feloldására számos eszköz áll az adminisztráció rendelkezésére.

A vámfegyver igen hatékony alkalmazása, amint azt Grönland, Mexikó és Kanada esetében láttuk. A technológiaátadás, amint azt az Izrael elleni Biden-embargó feloldásában láttuk. A légierő alkalmazása terrorcélpontok ellen, ami Eliot Cohen elhíresült mondása szerint magában hordja „az alkalmi kapcsolatok gyönyörét a hosszú távú elkötelezettség igája nélkül”. A proxy háború, illetve az azzal való fenyegetés, lásd Irán atomfegyverprogramja. A kriptohadviselés különböző formái, elsősorban a hírszerzés és a kiberhadviselés.

Amint a fentiekből kiderült, a trumpi külpolitika nem a patás ördög szüleménye, de nem is egy univerzális gyógyír a rohamosan átalakuló nemzetközi rendszer rákfenéire. Az első Trump-adminisztráció számos sikert ért el a békekezdeményezések terén ott, ahol politikai elődei és a „mértékadó” szakemberek évtizedeken át kudarcot vallottak. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy ezek a sikerek aránylag alacsonyan lógó gyümölcsök voltak, és a tény, hogy Trumpig senkinek sem sikerült leszakítani őket, az nem a probléma komplexitásának, hanem a hivatásos békecsiszárok hitványságának és ideológiai szemellenzőinek tudható be. Végül, de nem utolsósorban szembe kell nézni a ténnyel, hogy Trump elnök sem képes vízen járni, és a valóban kemény diókat nem sikerült feltörnie.

A második Trump-adminisztráció látszólag sokkal felkészültebben, összefogottabban áll neki a jelenlegi békekezdeményezések tető alá hozásához. Az az igen ritka képességük, hogy még azt is képesek elviselni, hogy a „fősodrú” kövületmédia és a twittercsörtető „érzelmiség” csúnya dolgokat ír róluk, határozott előnyökkel ruházza fel őket.

A valós világból bevont üzletemberek és technológusok valószínűleg kevésbé fogják megsüvegelni a több évtizedes külpolitikai dogmákat, mint a washingtoni mocsárlakók, az egyenruhás és titkosszolgálati bürokraták vagy az elöl-hátul doktorok. Ugyanakkor azzal is tisztában kell lenni, hogy a tabuk megdöntése, az ikonoklazmus, a szent tehenek levágása önmagában még nem stratégia. De azért kezdetnek nem rossz.

A szerző biztonságpolitikai szakértő, lapunk főmunkatársa