Isztambul után, Isztambul előtt

Az oroszok ugyanazt a küldöttséget akarják Isztambulba küldeni, amely az előző alkalommal ott tárgyalt. Magyarul a második vonalat, amely inkább nevezhető szakértőknek, mint politikusoknak.

Egyértelmű, hogy a frontokon az idő az oroszoknak dolgozik. Lassan, óriási veszteségek árán, de folyamatosan mennek előre. Élőerőben, technikában, a rendelkezésre álló tartalékosok számában felülmúlják az ukránokat.

A NATO főtitkára úgy fogalmazott, hogy a frontok mozognak, csak nem jó irányba.

Tovább élénkült a német diplomácia is. A kormány bejelentette, hogy hajlandó átadni Ukrajnának Taurus rakétákat. Ezek összeszerelésére Ukrajnában kerül sor. Az ukrán államfő berlini útján megállapodás született ötmilliárd eurós támogatásról is. Dmitrij Medvegyev volt orosz állam- és kormányfő nem csupán tiltakozott, de azt is bejelentette, hogy Oroszország ettől fogva a háborúban részt vevő államként tekint Németországra. Ugyanezt mondta az orosz parlament védelmi bizottságának vezetője is. A németek tiltakoztak, de azt is bejelentették, hogy 2027-ig ötezer Bundeswehr-katonát telepítenek Litvániába.

Friedrich Merz kancellár közölte, hogy a kormány hozzájárul ahhoz, hogy a Taurus rakétákkal orosz mélységi célpontokra tüzeljenek.

Berlin 6100 illegálisan Németországban tartózkodó külföldit toloncolt ki az év első negyedévében, és ez a szám az év hátralevő részében jelentősen növekedni fog. Merz kancellár mindössze egy területen népszerű a lakosság körében. Ez a kormányzat gazdasági teljesítménye. A többi területen a népesség nem fogadta szimpátiával eddigi lépéseit. Ha ma lennének választások, a CDU–CSU–SPD-kormány nem szerezne többséget.

Frank-Walter Steinmeier német államfő bejelentette, hogy az új kormánynak új stílusa van. Baden-Württemberg zöldpárti miniszterelnöke 15 év után, 77 évesen visszavonult. Utódja az 59 éves, török származású Cem Özdemir lett. Ő korábban volt már képviselő az Európai Parlamentben és miniszter a berlini kormányban.