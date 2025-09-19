Erősödik a Fidesz, süllyed a Tisza

Korábban részletesen írtam arról, hogy a politikában mindig vannak olyan események, amelyek fordulópontot jelentenek, és megváltoztatják a belpolitika dinamikáját. Kifejezetten ilyen eseménynek tartom, amikor a Tisza egészségpolitikusa, Kulja András nagy nehezen leült vitázni Takács Péter egészségügyi államtitkárral. A vitát még ellenzéki véleményformálók szerint is az államtitkár nyerte meg, ráadásul egy olyan témában, ami a mindenkori ellenzék számára kedvező, és egy olyan televízióban, amely finoman sem nevezhető kormánypártinak. Ez a győzelem megmutatta a szavazóknak, hogy toronymagasan a Fidesz a kormányképes erő, míg a Tiszának a legalapvetőbb szakpolitikai kérdésekben sincsen értékelhető kompetenciája.

Nem véletlen, hogy azóta

egyetlen vitát sem vállaltak el a tiszás politikusok, sem Tusnádfürdőn, sem az MCC Feszten, sem a Tranziton nem fogadták el az erre vonatkozó felkéréseket, sőt a legtöbb tiszás politikus el is lett tiltva attól, hogy nyilatkozzon.

Magyar Péter ugyanis nagyon jól tudja, hogy még egy ilyen bakit nem engedhet meg magának, mert abba – Tarr Zoltán gondolatával élve – belebuknak.

És ha már Tarr Zoltán szóba került, ő is egy fontos elem abban, hogy az elmúlt hetekben a Tisza Párt süllyedésnek indult.

A Tisza alelnökének nyílt beismerése, hogy a választási kampányban nem fognak minden részletet elárulni arról, hogy pontosan mire is készülnek, ha megnyerik a választást, illetve hogy miként emelnék az emberek adóját, egy olyan önleleplezés, amit nagyon ritkán látunk a politikában.

Mindez olyan bizalomvesztést okoz, ami lassan ölő méregként hat Magyar Péter pártjára, ugyanis innentől bármit is mond a párt vezetője, bármit is ígér a kampány során, alapjaiban lehet megkérdőjelezni annak hihetőségét.

Itt joggal merül fel a kérdés: mégis miért akar adóemeléseket és megszorításokat a Tisza? Miért beszélnek már a kampányban erről a Tisza-közeli közgazdászok? A válasz igen egyszerű.

A Tisza nem önálló politikai erő, hanem egy kívülről irányított politikai alakulat, amelynek a valódi vezetői nem Magyarországon, hanem Brüsszelben vannak. Márpedig a brüsszeli bürokraták azt szeretnék, ha az unió költségvetésében a korábbiaknál több pénz lenne, és ennek nagy részét Ukrajnába küldenék.

Ez nem titok, maga Ursula von der Leyen jelentette be a költségvetési tervezetét, ami több pénzt kérne a tagállamoktól, és annak közel negyedét Ukrajnának adná. Márpedig ha az EU több pénzt szeretne a tagállamoktól, azt valahonnan elő kell teremteni – erre van az adóemelés és a megszorítások. Nem véletlen, hogy a brüsszeli irányvonalat követő országokban sorra jelentik be a megszorítócsomagokat.