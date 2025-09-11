Zakatol Karácsony zsarolóprojektje

Sok éve volt egy mai napig híres humoros jelenet, amelyben a neves színész, Márkus László egy frissen vásárolt fotel fölött tanakodik, mondván: mi került ezen 7200 forintba? Majd szétszedi és darabonként sorra veszi az alkatrészek árát, hogy nyomára jusson a rejtélynek. Valahogy így vagyunk Karácsony Gergelynek a főváros költségvetési, illetve immár permanens csődhelyzetéről, krónikus pénzhiányáról szóló vészjelentéseivel is.

Óhatatlanul felteendő a kérdés: mi kerül ebben a fővárosi üzemeltetésben annyi pénzbe, hogy sehogy sem tudnak kijönni a költségvetési keretből, a rendelkezésre álló anyagi lehetőségekből? Saját dokumentumaik szerint a fővárosi költségvetés kiadási főösszege 435 milliárd forint.

Irgalmatlanul sok pénz, miközben az iparűzési adóból származó bevéte­leik folyamatosan, évről évre növekednek. Hogy fordulhat elő, hogy nem tudják teljesíteni azt a szintet, ami minimálisan elvárható egy városvezetéstől?

Imamalom-szerűen azt szajkózza a baloldali főpolgármester évek óta, hogy a szolidaritási hozzájárulás – amit visszatérően adóként, sőt kormányzati elvonásként emleget – magas szintje az oka, hogy nem jönnek ki a pénzből, s állandóan a krach szélére sodródnak.

Karácsonyék persze más kormányzati elvonásokat is kárhoztatnak kivéreztetésként emlegetve, ám érdekes módon soha nem tudnak újabb tételt nevesíteni, kizárólag a szegényebb települések megsegítésére szolgáló, nekik juttatandó szolidaritási hozzájárulást. Hogy fordulhat elő, hogy ez a summa minden tehetősebb vidéki település számára teljesíthető, egyedül a leggazdagabb város, Budapest képtelen megbirkózni a befizetésével? Már legalább hiúságból, az önbecsülésük megőrzése miatt is vigyázniuk kellene a jelenlegi botcsinálta városvezetőknek, hogy szégyenszemre csupán ők nem tudják megugrani ezt a nem túl magas szintet, dilettáns tehetetlenkedésükkel nevetség tárgyává téve magukat.

Így óhatatlanul olyan látszat kerekedhet, hogy nem is akarják megoldani a mindenki más által abszolvált feladatot, ami meglehetősen nagy égés. Ha valóban lennének egyéb elvonások, már régóta telekürtölték, körbejajveszékelték volna a fél világot róluk, pontosan nevesítve az inkvizíciós sarcokat. De hát ilyenekről szó sincsen, egyedül egy Karácsony által felpanaszolt, semmivel alá nem támasztott közlésre kellene hagyatkozni arról, hogy szerinte 25 százalékkal kevesebb pénzből kell gazdálkodniuk, miközben a főváros iparűzésiadó-bevételeinek számottevő növekedéséről vágni lehet a csöndet.