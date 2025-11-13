A békésiek nem kérnek az árulóból

Úgy alakult, hogy a múlt héten Békéscsabán jártam. Szívesen mentem, minthogy a Viharsarok közel áll a szívemhez. Vagy úgy is fogalmazhatnék: a szívem negyedrészt békési. Anyai nagymamám a Békéscsabától karnyújtásnyira fekvő Körösladányban született, és az ő fölmenői, ameddig csak a szemem ellát a családfa ágai között, mind odavalósiak voltak. Egyszerű gazdálkodók, földből élő szorgalmas, elnyűhetetlen emberek. Olyannyira szorgalmasok, hogy egyik körösladányi ükapámat már kisbirtokosként jegyezte valamelyik anyakönyv. Rengeteg munkával előrébb lépett. Még több föld, még több meló, de talán már fölfogadhatott hozzá némi segítséget. Bizonyos értelemben szerencse: nem kellett megérnie, hogy amiért véres verejtékkel megdolgozott, azt a kommunisták elvették a családtól. Az utolsó barázdáig. A kis házat meg a kutyaólat meghagyták nekik.

Ahogyan Vásárhelyi Miklós, a Népszabadság főfoglalkozású uszítója jellemezte ezt a társadalmi csoportot 1948-as vezércikkében: „Kovács Béla-szerű kulák”. Nyilván nagymamám családja is ebbe a kategóriába esett. Kulákszerűségek voltak, mert látástól vakulásig a földjeiken dolgoztak.

És miután szorgalmasok voltak meg talpraesettek, gyarapodtak. Lett egy kis földjük. (Az csupán véletlen egybeesés, hogy ők is Kovácsok voltak.) Aztán, amikor a Vásárhelyi-szerű bolsevikok elvették tőlük mindenüket, mehettek Isten hírével. Nagymamám és négy testvére Budapestre jött, és itt dolgoztak tovább látástól vakulásig. Ám itt sem lehetett őket meghajlítani és elnyűni. Hiszen békésiek voltak – és föld nélkül is azok maradtak.

Ahogyan Vásárhelyi Miklós is ugyanaz maradt, aki volt. A pócspetri koncepciós perben az ártatlan áldozatok kivégzését követelő, véresszájú és tollú bolsevik, a torz módszerváltás idejére pedig SZDSZ-alapító, később a Soros-alapítvány kuratóriumi elnöke. Maradt ugyanabban a brancsban. Az árulókéban.

Szóval a múlt héten Békéscsabán jártam, Frankó Attila barátom meghívására. Ebben így kevés a közérdekű elem. Abban talán valamivel több, hogy könyvbemutatóra mentem: az árulóról beszélgettünk, családias légkörben. Olyan békési emberekkel, akik – ki tudja, miért – kissé nehezen viselik az árulókat. Fene tudja, talán úgy érzik, az elmúlt bő száz esztendőben annyi jutott nekünk ilyenekből, hogy Tiszát meg Köröst lehetne rekeszteni velük. Duzzasztógátként legalább valami hasznot hajtanának.