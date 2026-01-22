idezojelek
A magyar Jockey máris pimaszkodik

KÉT MAGYARORSZÁG – A balos bukás legbiztosabb receptjei: gázáremelés, migránskvóta és háború.

Az osztrák–orosz seregek épp egy rendkívül kockázatos hadmozdulatot hajtottak végre 1805-ben, Austerlitznél, amellyel csapataik straté­giailag kedvezőtlenebb helyzetbe kerültek. Saját tisztjei ekkor arra buzdították Napóleont, hogy haladéktalanul támadjon. Mire a francia császár – a szájhagyomány szerint – így felelt: „Soha ne zavard meg az ellenségedet, amikor hibázik.” Tehát türelem, várjuk ki szépen, amíg az ellen teljesen véghez viszi taktikai baklövését, s csak utána kell lecsapni rá, szétzúzni.

A történelemből tudjuk, így is történt. Nem szívlelek egyetlen tömeggyilkost, így Napóleont sem, még ha a történelemkönyvekben utóbbi leggyakoribb minőségjelzője fura mód nem a tömeggyilkos vagy a hentes-mészáros, hanem a „katonai zseni”, a „hódító” meg a „felvilágosult despota”. Miközben a világtörténelem (talán) első ideológiaexport-háborúiban a legóvatosabb becslések szerint is hárommillió európai halt meg, a kevésbé óvatosak szerint meg hat és fél millió. Ám ettől még a türelemre intő szavai érvényesek lehetnek, és gyakran eszembe jutnak. Legutóbb a napokban, a „magyar Jockey Ewing” színre lépésekor.

Nézzük csak, mit is beszélt a magyarországi baloldal legfrissebb csodabogara egy minapi interjúban! Rónai Egon az ATV-ben azt kérdezte a Tisza új „gazdaságfejlesztési és energetikai” üdvöskéjétől, megtehetjük-e, hogy leválunk az orosz földgázról és kőolajról. Mire Kapitány István úgy felelt: „Meg kell találni ennek a praktikus megoldását, és nyilvánvalóan Magyarországnak van lehetősége arra, hogy különféle forrásokból szerezzen be, de hát ezt meg kell oldani technikailag, és én azt gondolom, hogy ezt mi meg fogjuk tudni oldani olyan szempontból, hogy ez a diverzifikált ellátás működjön.”

Itt Rónai közbekérdezett: „Akkor maradna az orosz kapcsolat is?” Mire a volt Shell-guru: „Én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan amíg ez lejár, 2027-ig, addig nyilvánvalóan van egy bizonyos kifutása. Ez nem sok idő nyilvánvalóan.” 

Két mondat – három „nyilvánvaló”. Hol­ott csak az nyilvánvaló, hogy 2027-ig nincs sok idő, így bármiféle leválás-átállás lehetetlenség. És elégséges, megbízható, olcsó más megoldás sincs. Gyors leválást tehát nem ajánlhat egy felelős politikus – legfeljebb egy svindler. 

A leválás ugrás lenne a sötétbe. „Nyilvánvalóan” tudja ezt Kapitány is, ám az ő feladata, hogy etessen minket. Hát etet.

Mindeközben – szerencsére – az is nyilvánvaló: Magyarország ellenfelei ismét úgy mozognak a csatamezőn, hogy nem érdemes őket megzavarni. Épp kelepcébe zárják magukat. Türelem, csinálják csak szépen végig! Utána jövünk mi, érkezik a magyar bosszú – április tizenkettő.
Nem elég a Kapitány-mondatokat elolvasni, aki teheti, nézze meg az interjút. Figyelje meg azt a végtelenül magabiztos, önelégült ábrázatot, a beleérzőképesség és az empátia teljes hiányát, ahogyan gyakorlatilag arról tájékoztat kedves mindannyiunkat, hogy rezsiügyileg ki leszünk végezve.

Hiszen orosz kőolaj meg földgáz nélkül jelen pillanatban végünk. A horvát olajvezeték elégtelen, ráadásul ők amúgy is uzsoráznak a tranzitdíjjal, ami csak fokozódna, ha az orosz irányról eszement mód leválnánk. És nem, ez nem csupán „technikai” kérdés, amint Jockey-Kapitány sugallja, hanem zsarolási.

A globalisták valamiért iszonyatosan szeretnék, hogy a kettő helyett csak egy irányból jöjjön hozzánk az olaj. Onnantól fogva lennénk. Ha megfigyelik, mindig ez a céljuk: az eddigieken túl újabb módokon pórázra kötni, fojtós nyakörvre csatolni a még így-úgy független, ficánkoló államokat. Eladósítással, energiával, nyomásgyakorló szervezetekkel, migránsokkal, a jog szerint járó pénzek lenyúlásával vagy az azzal való fenyegetéssel, az 
uniós jogot megtaposó uniós ítéletekkel. Aki nem fogható, nem zsarolható, tehát szuverén, az a szemükben rossz és bűnös. A szuverenitást tehát föl kell számolni, a bűnösöket pedig el kell ítélni, hogy szenvedjenek. Ezt (is) célozza az orosz energiáról való erőszakos leválasztás. Ezért akarják ránk kényszeríteni. Ennek érdekében ejtőernyőztek most a helyi szektájukba egy régi, megbízható globalista végrehajtót. S ugyanezért bombáztatja rendszeresen Zelenszkij az olajvezetékeket.

Távcsővel figyeljük az ellen hadmozdula­tait, és nem hiszünk a szemünknek. Ezek tényleg ilyen hülyék? Újra elkövetik a korábbi baklövéseiket. Mint a Napóleon után a hatalomba visszakapaszkodó Bourbonok: semmit sem tanultak, semmit sem felejtettek. Ezek sem. Ismét a rezsiszámláinknál ólálkodnak.

Tyúkeszükkel nem fogják föl, hogy az a magyarok magánterülete, ki lesznek onnan seprűzve. A rezsicsökkentés errefelé mintegy szerzett jognak számít, amiből nem engedünk. Oly sokszor rikácsolta, hogy megtanultuk a leckét Ildikó nénitől: „nem lesz gáz-ár-e-me-lés!” Annyi mindent elvettek tőlünk az elmúlt évszázadban, legalább a fűtésünkkel ne pimaszkodjanak!

A rezsihez hasonlóan a többi sorskérdésnél is saját dugájába dől a baloldal. Nem határolódnak el a migránskvótától. Nem vésik kőbe, hogy ha netán hatalomra kerülnek, itt nem lesznek migránstáborok, ide egy darab illegális migránst nem küldhetnek Ursula von der Leyenék. S minthogy Magyar Péterék csak sumákolnak, terelnek, hazudoznak, a magyarok zöme pontosan tudja, mire számíthatna tőlük. Ugyanígy agrárügyben. Bizottsági tagként körülbelül egy éve nem tolta be a képét az agrárbizottság ülésére az övcsatos, egyetlen hanggal nem tiltakozott a magyar (és európai) gazdákat veszélybe sodró Mercosur-megállapodás és a gazdatámogatások drasztikus csökkentése ellen. Ám kedden bement a tüntető gazdák közé – meg is kapta a magáét, attól koldult. Minden magyar, aki a mezőgazdaságból él, láthatja, mire számíthat Brüsszeltől és annak helyi ügynökeitől.

A háborúügy a legnagyobb veszedelem.

Manfred Weber megmondta: az Európai Néppártban alap Ukrajna támogatása. Ugyanennek a néppártnak a politikusai immár bőszen hajtogatják, hogy katonákat kell küldeni Ukrajnába. Ez háborút jelent. Magyar Péter és a Tisza egyetlen módon határolódhatna el ezektől az őrült háborús uszítóktól: ha azonnal kiléptetné „agyhalott Soros-ügynökeit” a néppártból. Minthogy ezt nem teszi, az egyértelmű jelzés, mit tenne hatalmon. Ők már elfelejtették, mi nem: éles elméjű Márki-Zay Péter 2022-ben elsősorban amiatt bukott akkorát, mint az ólajtó, mert a háborúba küldendő magyar katonákról elmélkedett, még ha csak feltételes módban is.

A Birodalom nem érti és nem is óhajtja megérteni a magyarokat, az ő bújukat, bajukat, lelküket. Nem együttműködni akarnak velünk, hanem kifosztani. Ugyanazokkal a buta hadmozdulataikkal. Ne zavarjuk meg őket!

