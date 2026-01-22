A magyar Jockey máris pimaszkodik

Az osztrák–orosz seregek épp egy rendkívül kockázatos hadmozdulatot hajtottak végre 1805-ben, Austerlitznél, amellyel csapataik straté­giailag kedvezőtlenebb helyzetbe kerültek. Saját tisztjei ekkor arra buzdították Napóleont, hogy haladéktalanul támadjon. Mire a francia császár – a szájhagyomány szerint – így felelt: „Soha ne zavard meg az ellenségedet, amikor hibázik.” Tehát türelem, várjuk ki szépen, amíg az ellen teljesen véghez viszi taktikai baklövését, s csak utána kell lecsapni rá, szétzúzni.

A történelemből tudjuk, így is történt. Nem szívlelek egyetlen tömeggyilkost, így Napóleont sem, még ha a történelemkönyvekben utóbbi leggyakoribb minőségjelzője fura mód nem a tömeggyilkos vagy a hentes-mészáros, hanem a „katonai zseni”, a „hódító” meg a „felvilágosult despota”. Miközben a világtörténelem (talán) első ideológiaexport-háborúiban a legóvatosabb becslések szerint is hárommillió európai halt meg, a kevésbé óvatosak szerint meg hat és fél millió. Ám ettől még a türelemre intő szavai érvényesek lehetnek, és gyakran eszembe jutnak. Legutóbb a napokban, a „magyar Jockey Ewing” színre lépésekor.

Nézzük csak, mit is beszélt a magyarországi baloldal legfrissebb csodabogara egy minapi interjúban! Rónai Egon az ATV-ben azt kérdezte a Tisza új „gazdaságfejlesztési és energetikai” üdvöskéjétől, megtehetjük-e, hogy leválunk az orosz földgázról és kőolajról. Mire Kapitány István úgy felelt: „Meg kell találni ennek a praktikus megoldását, és nyilvánvalóan Magyarországnak van lehetősége arra, hogy különféle forrásokból szerezzen be, de hát ezt meg kell oldani technikailag, és én azt gondolom, hogy ezt mi meg fogjuk tudni oldani olyan szempontból, hogy ez a diverzifikált ellátás működjön.”

Itt Rónai közbekérdezett: „Akkor maradna az orosz kapcsolat is?” Mire a volt Shell-guru: „Én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan amíg ez lejár, 2027-ig, addig nyilvánvalóan van egy bizonyos kifutása. Ez nem sok idő nyilvánvalóan.”

Két mondat – három „nyilvánvaló”. Hol­ott csak az nyilvánvaló, hogy 2027-ig nincs sok idő, így bármiféle leválás-átállás lehetetlenség. És elégséges, megbízható, olcsó más megoldás sincs. Gyors leválást tehát nem ajánlhat egy felelős politikus – legfeljebb egy svindler.

A leválás ugrás lenne a sötétbe. „Nyilvánvalóan” tudja ezt Kapitány is, ám az ő feladata, hogy etessen minket. Hát etet.