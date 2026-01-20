A posztkomcsi Jockey Ewing is megérkezett

Beszélt korrupcióról (túlfújt ellenzéki önámítás), beszélt az EU-s pénzek hazahozataláról (nem kérdés, hogy haza kell hozni, ahogy az sem kérdés, hogy kizárólag az uniós források felhasználását érintő technikai engedményeket szabad a hazahozataluk érdekében tenni, politikait egy szálat sem, márpedig a Tisza Párt komoly politikai engedményekre készül Ukrajna, a külföldi cégek adói, az LMBTQ és a migráció ügyében).

És felmondta a lemaradó Magyarország szakállas ellenzéki narratíváját is, ami meg a mutatók által alá nem támasztott hazugság.

Egyelőre tehát semmi újat, okosat vagy tartalmit nem mondott. Amint fog, azzal tisztelettel és érdemben foglalkozni fogok. Rögzítem: egyelőre nincs ilyen. Klasszikus ellenzéki bullshit van.”

Tűpontos.

Én sajnos nem tudom megírni, hogy a következő napokban és hetekben sok figyelmet fogok szentelni Kapitány úr gazdasági programjának, az én figyelmem kimerül a 24.hu által összefoglalt kapitányi „programadás” egy elemére – erre: „Nem az az állam dolga, hogy luxusberuházásokra vagy repterekre költse a polgárok pénzét”. Aha. Mielőtt belemennénk, szögezzük le: nem, nem omlottak össze az alapvető szolgáltatások, ez is csak a klasszikus ellenzéki bullshit része. De most koncentráljunk Kapitány shellvtárs két másik bullshitjére!

Bullshit 1.:

Luxusberuházások. Nem tudom, mire tetszett gondolni Kapitány shellvtársnak, de a beszélgetésben szó esett „felesleges hidakról” is, na, olyan meg nincsen. Mármint felesleges híd. Felesleges Shell kút van, felesleges híd nincs. Pont.

Bullshit 2.:

Repterek.

Na, most öntjük ki az ürgét a blackrockos, globalista rablólovagok büdös kis lyukából!

Az volt ugye, hogy Gyurcsányék színes üveggyöngyökért meg némi tüzes vízért eladták a magyar repteret. Az Economx így írt erről még 2019-ben:

„A politikus szerint az ősbűnt a Gyurcsány-kormány követte el, amely 2005-ben privatizálta a repteret. A privatizációs szerződést 2005 decemberében írták alá a brit BAA International Ltd.-vel a Budapest Airport Rt. 75 százalék mínusz egy szavazatnyi tulajdoni hányadának eladásáról. A brit repülőtér-üzemeltető társaság 75 évre kapta meg a repülőtér üzemeltetési jogát. A BAA a részvénycsomagért és a vagyonkezelési megállapodásért 464,5 milliárd forintot fizetett. A Budapest Airport Zrt. 55,4 százalékos tulajdonosa az Airport Holding Kft.-n keresztül jelenleg a német AviAlliance GmbH, amelyet időközben megvásárolt egy kanadai nyugdíjpénztár. Rogán Antal szerint ez egy elhibázott privatizáció volt, rosszat tett Magyarországnak, a turizmusnak is, mert azóta a reptéren semmilyen érdemi fejlesztés nem történt. Tehát ha megnézik, akkor a magyar reptér külföldi tulajdonba került, a magyar reptér messze nem fejleszt annyit, mint a versenytársak – fogalmazott a a gazdasági bizottság júniusi ülésén a miniszterelnök kabinetfőnöke.” (https://www.economx.hu/magyar-vallalatok/repter-kormany-privatizacio-rogan.689738.html)

Az Economx természetesen nem Rogánnak adott igazat, és azt sugallta, hogy egyszerűen pompás volt a reptér privatizációja. Hát persze. De azért a biztonság kedvéért nézzük meg a Portfolio 2025. június 1-i cikkét is:

„Dől a pénz a reptérből: több mint 100 milliárd forint osztalékot kap az állam és a Vinci

Rekordévet zárt a Budapest Airport, nemcsak az utasforgalom, de a bevétel és az adózott eredmény tekintetében is – derül ki a cég éves beszámolójából. Ami még izgalmasabb, hogy a tavalyi év után jelentős, mintegy 106 milliárd forintos osztalékot kapnak a tulajdonosok, a magyar állam és a Vinci Airports.

A légiforgalom fellendülésének köszönhetően a tavalyi rekordmértékű utasszám után rekordbevétellel zárta a 2024-es évet a Budapest Airport – derül ki a társaság frissen közzétett éves beszámolójából.

2024 a Budapest Airport történetének minden korábbi forgalmi rekordját megdöntötte, 17,6 millió utas és közel 300 ezer tonna légiáru fordult meg a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Ennek köszönhetően a budapesti repülőtér üzemeltetője 412,5 millió euró nettó árbevételt ért el tavaly, ami 22 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest. A bevétel nagyobb részét adó légiforgalmi bevételek közel 25 százalékkal emelkedtek 2023-hoz képest, míg a kereskedelmi bevételek 17 százalékkal nőttek.”

Világos beszéd azért ez is. 106 milliárd forint évi bevétel az államnak – ez Kapitány szerint felesleges luxusberuházás. Minden bizonnyal sokkal jobb volt, ameddig a pénz valamelyik multicégnél landolt. Ez Kapitány világa. Ez a BlackRock világa. És el ne felejtsük: a szerelmetes kávézgatás során Kapitány shellvtárs arról is értekezett, mennyire károsak a multikat sújtó különadók.

Nagyon jó, hogy Kapitány megszólalt. Eddig is tudtuk, hogy a Tisza Párt egy globáltőke-MLM szűk csoporttal, 26 darab párttaggal. De mondom, még miért jó, hogy Kapitány kijött a napra: köszönjük a sok menedzser-közhelyet, MLM-frázist másfél órában a’la Kapitány; Mr. Kapitány kiválóan teljesített – ez kétségtelen – egy BlackRock-globalista karvaly-világcégnél. Köszönjük, pont ebből a gyarmatsorból nem kérünk.

Az impexesek szépen kiszolgáltatták hazánkat a globalistáknak. Köztük Kapitány. Mi ezektől 2010 óta igyekszünk a lehető legfüggetlenebbek lenni és maradni, amennyire egyáltalán lehetséges ez ebben a világban. Kapitány felbukkanása olyan, mintha Hegedűs hadnagy az egri árulása után 37 évig kiválóan szolgálta volna Konstantinápolyban a portát, majd visszatérne Egerbe megmondani a tutit.

Kitelt az ideje, Kapitány shellvtárs úr…