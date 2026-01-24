idezojelek
Vélemény

Az év kommunistája

Az elmúlt harmincöt évben senki a nyomába nem érhetett Magyar Péter kommunizmusteljesítményének.

Megyeri Dávid
Nem tűnik túl bonyolultnak a kulcs a Tisza Párt vezérének népszerűségéhez a baloldalon. Egyrészt életbe lép nála a pártállami „a mi kutyánk kölyke” effektus, aki hazatalált a balos akolba. Másrészt minden gesztusa, megnyilatkozása a régi kommunista nómenklatúra vezető elvtársait idézi. 

Éppúgy szemrebbenés nélkül hazudik, mint a vízfolyás, letagadva még az előtte öt perccel mondott szavait is, és ugyanúgy pokróc, durva, mindenkin átgázolós a stílusa, akárcsak a régi bunkó MSZMP-funkcionáriusoknak, megyei párttitkároknak. 

A fiatalabb baloldal-szimpatizáns generációk számára pedig maga a megtestesült nyugatosság, hiszen azt a modort és politizálási stílust képviseli, mint ami Ursula von der Leyen európai bizottsági elnököt vagy Manfred Weber európai néppárti elnököt jellemzi.

Hogy utóbbiak elvben a jobbközép, kereszténydemokrata irányvonalhoz tartoznak? Ezt a kóbor és tájékozatlan jobboldali szavazók közül is csak a legalulinformáltabbak és legnaivabbak veszik be, olyannyira napnál világosabb, hogy az egykori kereszténydemokrata alakulat átment a nem is a bal-, hanem a szélsőbaloldalra. Olyan pártcsaládról beszélünk, amelyik minden kereszténységet megcsúfoló terrorakció fölött szemet huny és támogatja az ártatlan emberek megverésére, megsemmisítésére szakosodott legradikálisabb terror­brigádokat, mint például az Antifa.

Könnyű belátni hát, hogy 

Magyar Péter és a Tisza Párt mint folt a zsákját találta meg a nekik leginkább testhezálló internacionalista politikai közösséget az Európai Néppártban. A hazai baloldali politikai komplexum pedig úgy érezheti: vége a kényszerárvaságnak és a képletes hét szűk esztendőnek.

Végre egy olyan sztárolt támogatottja lehet, aki egyesíti magában mindazon tulajdonságokat, amiket egy igazi kommunista vezértől elvárhatnak.

Azt mondhatják erre sokan, hogy már Gyurcsány Ferenc is ezt a vonalat képviselte és a köpönyegéből kibújt további vezérjelöltek, Vona Gábortól Jakab Péteren és Karácsony Gergelyen, Fekete-Győr Andráson át Márki-Zay Péterig, Dobrev Kláráig is már csillogtattak hasonló reményekre jogosító erényeket. Csakhogy ilyen csúcsra egyikük sem járatta a skrupulusok nélküli hazudozást és semelyikük sem helyezett kilátásba ennyire kíméletlen, véres leszámolást a szélsőbaloldal által gyűlölt jobboldali Orbán-kormánnyal és az erőszakos liberálbalos nyomulásnak ellenálló, nem elég elfogadó konzervatív polgárokkal, közönséggel szemben. Bármilyen hihetetlennek tűnik, 

a főként az amerikai demokrata párti vehemens, mániákus szélsőbaloldali szponzorok túl puhának tartották még az ’56-os forradalom ötvenedik évfordulóját ünneplő tömegbe lövető, lovasrohamos, nemzetverető Gyurcsányt is, és ezért léptették le a tömegterrorizálásban perspektivikusabbnak ítélt Tisza párti gagyi vezér javára.

Hírhedt eset volt a rendszerváltás hajnalán, amikor 1989 januárjában az előtte egy-két hónappal még fehérterrorozó, az egypártrendszert éltető Grósz Károly MSZMP-főtitkárt, Kádár János utódját választották meg a Reform című hetilap által meghirdetett szavazáson az újság olvasói Az év reform­emberének. Ez a végeredmény természetesen csakis ordas nagy csalás révén jöhetett létre, s a lap vezetése lelepleződött, ám enélkül is tudta mindenki, hogy meghamisították a voksolást az áhított pártállammegőrző magasztos cél érdekében.

Hát valami ilyesmi történik a Tisza-toló közvélemény-kutatásoknak nevezett manipulációk révén is. Ahogy akkor nem jött be a hamisítási művelet, most sem lesz sikeres a legújabb posztkommunista utód, Magyar Péter megsegítésére indított egész pályás manipulációs, dühödt rendszervisszaváltó offenzíva. A történelmi visszatekintés időszerűségét az is adja, hogy 

a mai baloldalnak nevezett konglomerátum leszámoláspárti, tiszásként azonosított szegmensének részéről már csak a fehérterrorral való vádaskodás hiányzik. A Tisza-szekta élharcosa pedig sok tekintetben a Grósz Károly-os támadó, szektás bolsevik frazeológiát, ideológiát idézi.

Brüsszelben mindenesetre már nagy lépést tett afelé a tiszás szektavezér, hogy a dogmatikus, keményvonalas kommunista vezetők örökébe lépjen. Nem volt elég ugyanis, hogy amióta EP-képviselő lett, egyetlen alkalommal sem szólalt fel a gazdák érdekében az Európai Parlament mezőgazdasági bizottságának tagjaként. Neki több kellett: volt hozzá képe és kiment a brüsszeli uniós székház előtt tüntető gazdákat hergelni és provokálni, úgy állítva be, mintha nem is ők, hanem ő maga lenne a gazdaérdekek fő védelmezője. Majd kiderült, hogy számtanból is megbukna.

Szerinte ugyanis az európai agrárium lenullázásával felérő Mercosur-megállapodás ügyé­ben az Európai Bírósághoz való fordulás javaslatának tízfős többséggel történő megszavazása a Tisza Párt hét képviselőjének köszönhető, s nem a patrióta képviselőcsoport tagjainak, köztük a Fidesz–KDNP-képviselők éppen tíz szavazatának. Arra is képes volt, hogy azt írja fröcsögve közösségi oldalára az öntömjénező hazugságok megkoronázásaként: „vajon hol vannak most a gazdának maszkírozott, közpénzfaló propagandisták?” 

A gazdák legyalázását, lepropagandistázását már csak azzal tudta volna überelni, ha lefeketézőkulákozza őket. Nem lehet kérdés mindezek után, hogy a Tisza-szekta vezére minden szempontból kiérdemelte az egyáltalán nem megtisztelő Az év kommunistája címet.

De mit is beszélünk? Miért csupán az év kommunistája lenne az őszödi hazugságrekordert kenterbe verő tiszás díszpinty? Miért nem az évtizedé, sőt az évszázadé, hiszen az eddig eltelt huszonöt évben senki a poros nyomába nem érhetett Magyar Péter kommunizmusteljesítményének. Meg aztán sietős szökésük az éj leple és a kertek alatt az Ursula von der Leyenről meghirdetett bizalmi szavazás elől felért egy mozgalmi beismerő vallomással. Minimum 

önkritikát kellene gyakorolnia a Tisza vezérürüjének és parancsnokának, amiért elárulta jótevőit, Ursula és Manfred vezért, akik pedig nagylel­kűen megakadályozzák, hogy bíróság elé kelljen állnia a más telefonjának elrablásáért.

Kíváncsian várjuk tehát, ­alkalmazza-e a néppárt elnöke a beígért drákói büntetést, amit azok számára lengetett be, akik elbliccelik a szavazást. Ha nem, akkor Weber is lebukik, hogy előre felmentést adott Péter testvérnek, nehogy tovább romoljanak amúgy is megroggyant esélyei az áprilisi parlamenti választáson.
 

