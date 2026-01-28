idezojelek
MÉLYSZÁNTÁS – Pozsgay 37 évvel ezelőtti nyilatkozata felgyorsította a történelmet. A kommunista rendszer alapja kérdőjeleződött meg.

Pilhál György
pozsgay imrekommunista rendszerkádár jánosnagy imre1956népfelkelés 2026. 01. 28.
Fotó: Wikipédia
Az a rádiónyilatkozat (168 óra, 1989. január 28.), amely szerint 1956 őszén nem ellenforradalom, hanem népfelkelés volt Magyarországon, legföljebb egy újszülött számára jelentett újat azon a harminchét évvel ezelőtti napon. Elvégre azt mindenki tudta, hogy az évtizedeken át használt szólelemények – ellenforradalom, októberi sajnálatos események stb. – a hatalom szemérmetlen hazugságai. (Még maga Kádár János is „népünk dicsőséges felkelésének” nevezte a forradalmat egy 1956. november elsején a Kossuth rádióban elhangzott szózatában – a kazettát aztán gyorsan el is rejtették az elvtársak.)

Nem Pozsgay Imre államminiszter, PB-tag érdemeit akarom én kisebbíteni, dehogy! (Pozsgay „revizionistának” számított a pártban, már 1982-ben parkolópályára – a Haza­fias Népfront élére – tette az MSZMP-vezetés, ennek dacára személyes részvételével „legalizálta” 1987-ben a lakiteleki sátorbontókat.) 

1989 elején még nem kevés bátorság kellett kimondani 1956-ra, hogy népfelkelés. Noha épeszű ember akkor már jó ideje tudta, a „népi demokráciának” nevezett emberkísérletnek harangoztak, azért mégiscsak az átkosban jártunk, Grósz Károllyal, püffedt fejű munkásőrökkel, „ideiglenes” szovjet csapatokkal… 

A rendszer arca, Kádár János is élt még – igaz, pártelnökké „lefokozva”, leépülten üldögélt rózsadombi villájában.

A Pozsgay-nyilatkozat felgyorsította a történelmet. A rendszer alapja kérdőjeleződött meg. Hiszen ha nem ellenforradalom volt 1956-ban, akkor miért kellett az idegen beavatkozás? Hiszen akkor az erőszak, a megtorlás nem a nép, csupán a hatalomból elzavart, majd ismét az ország nyakába ültetett klikk érdekében történt.
Álljon meg a menet! Hogyan van ez?

Pozsgay tudatosan választotta meg a pillanatot: Grósz Károly MSZMP-főtitkár éppen Davosban volt a világgazdasági fórumon, ott értesült a történtekről, valósággal őrjöngött. A pártszervezetek táviratokkal árasztották el. Grósz dühe nem volt véletlen: a dolgok irányítása láthatóan kicsúszott a kezéből. Decemberi sportcsarnoki „fehérterroros” beszéde visszafelé sült el,

 a gazdaság romokban hevert, ráadásul a sajtó már nem számított a párt monopóliumának. „Amint a hivatali szobájába léptem – emlékezett vissza később Pozsgay –, egy paksaméta papírt vágott az orrom elé, és azt mondta: nézd meg, mit főztél, mit kotyvasztottál! Özönlenek a megyékből a telexek, tiltakoznak az akciód ellen, ez a közvélemény. Erre azt válaszoltam, te nagyon tévedsz, ez nem a közvélemény, ez a telextulajdonosok közvéleménye, a megyei pártbizottságok hangulatjelentése, és ők nyilván a dühüket továbbították.”

A főtitkár hasztalan próbálta rávenni Pozsgayt, vonja vissza nyilatkozatát, az a fejét rázta. „Áthidaló megoldásként” két héttel később maga a pártvezetés is népfelkelésnek minősítette 1956-ot, azzal a szánalmas kiegészítéssel, hogy „a végén felerősödtek benne az ellenforradalmi tendenciák”. Jobb szimatú elvtársak ekkortájt kezdték el fölfedezni magukban a Nagy Imre-szimpatizánst. (A még jobb szimatúak pedig már a hétpecsétes pártiratok eltüntetésének lehetséges módozatait latolgatták.)

A szellem kibújt a palackból.

Másfél hónappal később, március 15-én a rendőrök, akik esztendővel korábban még megelőző intézkedésekkel biztosították az ünnep „nyugalmát” (értsd: begyűjtötték az ismert ellenzékieket), immár kokárdás egyenruhában irányították az ünnepi forgalmat. 

(A kommunizmusnak mindig fejtörést okoztak a március tizenötödikék. Kádárnak abban igaza volt: aki 1848-ról beszél, az 1956-ra gondol. Bár ő is engedélyezte az ünnepet, vacogott tőle. Az ő „találmánya” volt a forradalmi ifjúsági napok, amely megkísérelte egybemosni a ’48-as forradalom ünnepét az 1919-es kommün és az 1945-ös szovjet megszállás kezdetével.) 

Az ellenzéki szervezetek hívására 1989 márciusának idusán százezer ember követelt Budapest utcáin demokráciát. Még a Magyar Televízió székházát is elfoglalták, demonstrálva, hogy az intézmény az egész nemzeté és nem a kormányhatalomé. A megemlékezésre ötször annyian voltak kíváncsiak, mint a rendszer hivatalos gyűlésére. A transzparensek mindent elárultak: „Nagy Imre=Batthyány, Kádár=Haynau”.

A pártállam sápadt vala és reszketni méltóztatott.

Mi felsóhajtottunk.

Pozsgay Imre nem sokkal halála előtt így nyilatkozott az Index munkatársának: 

Segítettem kiszabadítani a hazámat egy megszálló hatalom kebleiből és egy diktatórikus intézményrendszerből. Ahhoz, hogy most szabadon mozoghatsz, nekem is volt hozzájárulásom.

Népfelkelés. Most is izgalmas a szó.

