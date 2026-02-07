Kik sütögetik a háborús pecsenyét?

A Mandiner vette észre Manfred Weber YouTube-on is elérhető beszédét, melyet a Forum Europa rendezvényeihez kapcsolódó üzleti-politikai vitafórumon, a New Economy Fórumon mondott Brüsszelben. Az Európai Néppárt (EPP) elnöke a magyarországi kormányváltáshoz és a Tisza Párthoz fűzött reményei mellett Ukrajnáról, a háborús helyzetről, és arról is beszélt, hogy szerinte miért van szükség kevesebb vétólehetőségre.

Weber a beszéde utolsó felében, a kérdésekre válaszolva azzal dicsekedett, hogy a Tisza Pártnak esélye lehet átvenni a kormányrudat Magyarországon az áprilisi választások alkalmával, és úgy fogalmazott: büszke rá, hogy az EPP ma az a pártcsalád, amelynek esélye van nyerni Magyarországon.

Hozzátette, hogy ő győzte meg Magyar Pétert arról, hogy csatlakozzon a néppárthoz.

A Tisza Párt előnyét mutató közvélemény-kutatásokról – konkrét forrás megnevezése nélkül – úgy fogalmazott, hogy a párt jelenleg nyolc százalékkal vezet Orbán Viktor előtt, de szerinte senki sem tudja, mi fog történni. A német politikus szerint április 12-én egyenlő eséllyel indul a magyarországi parlamenti választáson a két nagy politikai erő.

Weber a néppárt működése és politikája kapcsán az EPP vörös vonalait is megnevezte, amelyek mentén hajlandók valakit a pártcsaládba fogadni, a Volodimir Zelenszkij vezette ország külön hangsúlyt kapott ezek között: csak azokkal dolgozunk együtt, akik Európa-pártiak, Ukrajna-pártiak és jogállamiság-pártiak – mondta, egyúttal európai érdeknek nevezte Ukrajna pénzügyi támogatását és stabilizálását.

Az EPP vezetője azt is hozzátette, hogy »ha Ukrajna pénzügyi okokból összeomlana, annak migrációs következményei lennének, ezért határozott érdek stabilizálni az országot«, a háború kapcsán pedig azt mondta: »Az ukránok a mi harcunkat vívják az európai életmódért.«

Az európai biztonságpolitika kapcsán az euró­pai hadsereg létrehozása mellett érvelt, és szerinte »most jött el a pillanat, hogy az egyenruhájukon EU-s zászlót viselő csapatokat küldjünk Ukrajnába«.

A Mandiner összeállítása szerint Manfred Weber a beszéde végén politikai kulcsküzdelemnek nevezte, hogy az EPP hagyja-e, hogy a szerinte »szélsőségesek« – tehát az Európai Parlament jobboldali frakciói, élükön a Patrióták Euró­páért pártcsaláddal – »még egyszer szétvághassák a nemzeti és az európai identitást«. Az EPP elnöke szerint »ez a záloga annak, hogy megnyerjék a jövőt«.

A pártelnök arra is kitért, hogy szerinte az EU külpolitikai cselekvőképességét az egyhangúság követelménye bénítja, példaként felhozva, hogy szerinte az Egyesült Államok venezuelai beavatkozását elítélő közös nyilatkozatot Orbán blokkolta. A megoldás Weber vélekedése szerint a többségi döntéshozatal kiterjesztése lenne, és felvetette azt is, hogy akár egy »Schengen-szerű« külön megállapodással kellene előrehaladni – mint fogalmazott –, »ha ez Orbánnal nem lehetséges«.”

Ennél világosabban nehéz lenne elmondani, mint ahogy Weber elmondta: Orbánnal nem megy, Magyarral megy. Magyar az ő embere, másképpen nem is lehetne az Európai Néppárt tagja, ennek pedig – mint elmondta – világos feltételei vannak.

És ha Webert és narcisztikus pszichopata kis famulusát kiveséztük, álljon még itt néhány idézet az elmúlt napokból:

„Európának harcolni kell!” – mondta Ursula von der Leyen, Weber elv- és tettestársa, a másik brüsszeli gazember. „Új időket élünk, a háború előtti korszakot” – mondta Donald Tusk, legmegbízhatóbb elv- és tettestársa ezeknek, a lengyel gazember. „Ideje áttérni a háborús gondolkodásra!” – mondta Mark Rutte, lásd, mint fent. „2029-re fel kell készülnünk a háborúra!” – mondta Boris Pistorius német védelmi miniszter, egyik kutya, másik eb.

És végezetül álljon még itt két érdekesség:

Orbán Anita, Magyar Péter kiszemelt külügyese már a doktori disszertációjában azt fejtegeti, hogy Európából ki kell tiltani az orosz energiahordozókat.

Kapitány Istvánnak pedig, a magyar Jockey Ewingnak, kedvenc shellvtársunknak, Magyar Péter kiszemelt gazdasági főemberének tízmillió dolláros részvénypakettje van a Shellben. Illetve volt, ugyanis a Shell a háborún eddig megháromszorozta a profitját, vagyis Kapitány shellvtárs részvényeinek értéke ma cirka harmincmillió dollár. Önök szerint a shellvtárs kinek az ­érdekeit képviselné hatalomra kerülvén?

Magyarországét, az olcsó orosz energiát, a rezsicsökkentést? Vagy a háborúba ájult Brüsszelét és azt a multit, amely a háborúnak köszönhetően megháromszorozza profitját és így Kapitány vagyonát is?

Mindenki döntse el, melyik az életszerűbb, melyik a valószínűbb. S ha döntött, április 12-én menjen el szavazni!