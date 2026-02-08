1169 év és 292 VERSUS 130 év és 33

„Ez a könyv a magyar név kettős dicsősége. Szerzője szellemi tornán győzött vele és győzelme nyomán először szökött fel az amsterdami stadion árbocára a háromszínű lobogó. A munkából megismerjük az ókori olympiai játékok történetét, míg az előszó büszkén számol be a magyar olympiai versenyzők diadalairól. Az olympiai játékokon a magyarok mindig a nemzeti dicsőségért küzdhettek. Ám egyebütt nem igy volt! Kétségtelen, hogy a világ legelső katonai nemzeteinek sorába tartozunk, de a magyar hadidicsőség, a magyar ezredek hőstettei a külföld szemében felszívódtak az osztrák hadsereg történetébe... Adja az Isten, hogy a jövőben az olympiai játékokon, de minden más téren is mindig a magunk érdekeiért és mindig növekvő sikerrel küzdhessünk.”

Fentieket Klebelsberg Kunó gróf, vallás- és közoktatásügyi miniszter írta, 1928. december 24-én. Írta pedig előszó gyanánt Az olimpiai játékok története című könyvhöz, amely dr. Mező Ferenc munkája volt, s ahol a szerző bevezetőjében egyebek mellett ezt olvashatjuk:

„Maroknyi nép volt az ókori görögség, virágkorában sem számlált nyolcmilliónál több lelket, s mégis oly remekeket alkotott – akár politikai és társadalmi berendezkedését, akár hadászatát vagy irodalmát, művészetét nézzük –, amelyek minden idők mintaképéül fognak szolgálni; testi kultúráját pedig most, évezredek után is irigykedve csodáljuk. Kalokagathia: tökéletes testben szép lélek; ez volt a görög nevelés ideálja, ezt a célt szolgálták a palaestrák, gimnáziumok egyaránt. Mindkettőt inkább testgyakorló iskolának szánták, de a lélek meg a szellem művelésének is hathatós tényezői voltak. A testi és szellemi tökéletesség bemutatása, a szétszórtan élő, de fajilag összetartozó görögség között a lelki kapcsolat megteremtése, majd megerősítése s mivel minden tehetség, képesség az égiek ajándéka: isteneik kultuszának ápolása, – ezek a gondolatok teremthették meg nemzeti játékaikat, közöttük is legelőbb az olympiaiakat.”

Szép szavak, szép gondolatok. Akár Coubertin báró is papírra vethette volna mindezt. Mindezt, 1503 évvel azt követően, hogy az ókori olimpiák után újra elindította az olimpiai játékokat.