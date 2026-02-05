„Csak undort ébreszt szűdben a gyönyör”

Olvassuk mindenekelőtt nagyon figyelmesen a 444 hűvös és tárgyszerű beszámolóját, önmagában is maga a jeges iszonyat:

„A francia ügyészség vádat emelt 10 férfi ellen, akiket azzal vádolnak, hogy egy chemsex buli közben megerőszakoltak egy 5 éves gyereket. A 29 és 50 év közötti férfiakat szexuális erőszakkal vádolják.

A nyomozás 2025. február 15-én indult, miután bejelentés érkezett a hatóságokhoz egy előző napon, Lille-ben tartott chemsex buliról. Az ügyészség közleménye szerint az ötéves gyereket a saját apja hozta kapcsolatba a férfiakkal, akik aztán megerőszakolták. Tudta nélkül vegyi anyagot adtak be az áldozatnak, hogy befolyásolják az ítélőképességét és a cselekedetei feletti kontrollt.

A lille-i ügyészség közölte, hogy a kínzással vagy barbársággal elkövetett nemi erőszak miatt életfogytiglani szabadságvesztést is ki lehet szabni.

A chemsex olyan eseményeket – jellemzően magánlakásokon, néha fürdőkben vagy klubokban tartott bulikat – jelent, ahol a tipikusan meleg, férfi résztvevők gátlásoldó, eufóriát okozó és a szexuális vágyat növelő kábítószereket fogyasztanak, miközben órákon – vagy akár napokon – át szexelnek egymással.”

Az erőszaktételen túl az a legiszonytatóbb az egészben, ahogy erről az egészről szó esik. Szóval, hogy van ez a „chemsex”, és ez valami magától értetődő, teljesen természetes, elfogadott, „nincs itt semmi látnivaló” dolog, legalábbis bizonyos körökben.

Ez itt körülbelül úgy van tálalva, mint egy mosógép használati utasítása.

Persze, az elvénültekre ilyenkor rárúgja az ajtót a história:

Az első római császár, Augustus lánya, Julia volt korának egyik legnagyobb ribanca, feljegyzik, hogy gyakran tartott nyilvános orgiát azon a szónoki emelvényen, amelyről apja az erkölcsök fontosságáról beszélt.

Julius Caesar állítólag gyakorta járt fiatalon női ruhákban, és feljegyezték róla, hogy IV. Nikomédész udvarában „minden asszony férfija és minden férfi asszonya volt”. És állítólag Tiberius is előszeretettel bújt női ruhákba Caprin. Néró pedig az anyjával élt vérfertőző kapcsolatban, de hát, ha mindketten szabad akaratukból tették, akkor mi a baj? – tennék fel a kérdést ma a „szabadok”.

És nevezett Néró gyakorta „feleségül vette” felszabadított rabszolgáit. Természetesen férfi rabszolgákról van szó. Volt egy Sporus nevű tizenéves rabszolgája például, akit előbb kiheréltetett, majd ezután császárnénak öltözve jelent meg Néró oldalán a palotában.