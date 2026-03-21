E jelben győzni fogunk mindnyájan

Régi felismerése a filozófiának, hogy az ember eredendően választó lény. Életünk nem más, mint választások sorozata, s ennek sokszor még csak tudatában sem vagyunk.

Sorold fel a választásaid, s megmondom, ki vagy!

A választások a mindennapi élet apró-cseprő dolgaitól egészen a legmagasabb rendű választási helyzetekig terjednek. Ez utóbbiak közé tartozik például a párválasztás. José Ortega y Gasset úgy vélte, mindennél jobban tanúskodik az emberről az, hogy élete során kibe vagy kikbe volt igazán szerelmes. S azt, aki mellett végleg kikötünk, az ember nem véletlenül nevezi a szíve választottjának.

De másféle választások is vannak. Néhány hét múlva általános választásokat tartanak Magyarországon. Ez a választás politikai természetű. A politika kifejezés a görög polisz szóból ered. Ha így írom le, városállamot jelent, ha pedig úgy, hogy „police”, akkor rendőrséget, de a két jelentés nem áll távol egymástól. Mindkettő szabad és értelmes emberek rendezett közösségére utal.

Nézzük meg közelebbről is, mit is teszünk egy általános, szabad és titkos választás alkalmával! Ezen a téren csodálatos emberi jelenségre bukkanunk. Ha ugyanis a közvetlen felszínt nézzük, akkor nem teszünk egyebet, mint hogy a választási helyiség egyik fülkéjében golyóstollal egy apró X jelet helyezünk el azon a fehér lapon, amelyen emberek, pártok nevei sorakoznak. Ennyi az egész, semmi több. Vannak, akik annyira jelentéktelennek tartják, hogy el sem mennek választani. Figyelmüket teljesen elkerüli az, hogy itt valami bámulatos esemény megy végbe, egy átlényegülés. A papírlapon elhelyezett jel ugyanis megelevenedik, élet költözik belé, értelemmel telítődik. A természetben az okozat általában nem foglal többet magában annál, mint ami az okban volt; az emberi világban azonban a jel mint szándék következmények egész sorát indítja el. Elég, ha a csatamezőn a tábornok felemeli a kardját, „jelet ad”, s máris egész ezredek rohannak egymásra.

Akkor hát mi a tágabb üzenete annak az apró jelnek a választási űrlapon? Először is az, hogy általa kapcsolatba lépünk azzal a közösséggel, mely számára a választás sorsdöntő. Jelen esetben Magyarország sorsáról van szó; ebben az országban zömében magyar állampolgárok élnek, bármilyen származásúak legyenek is egyébként.

Úgy is szoktuk mondani, hogy itt érezzük otthon magunkat, ez a hazánk. S azzal, hogy X jelet teszünk az űrlapra, abbéli szándékunkat is kifejezzük, hogy bele akarunk szólni a haza sorsába; igényt tartunk arra, hogy saját ügyeinkben ne mások, ne idegenek döntsenek a fejünk fölött, hanem mi magunk, s tegyük ezt a legjobb lelkiismeretünk szerint.