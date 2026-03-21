Vélemény

E jelben győzni fogunk mindnyájan

A keresztény konzervatív, patrióta oldal ugyanúgy bízhat a győzelemben, mint ahogy Constantinus római császár.

Csejtei Dezső
2026. 03. 21. 6:50
Régi felismerése a filozófiának, hogy az ember eredendően választó lény. Életünk nem más, mint választások sorozata, s ennek sokszor még csak tudatában sem vagyunk. 

Sorold fel a választásaid, s megmondom, ki vagy!

A választások a mindennapi élet apró-cseprő dolgaitól egészen a legmagasabb rendű választási helyzetekig terjednek. Ez utóbbiak közé tartozik például a párválasztás. José Ortega y Gasset úgy vélte, mindennél jobban tanúskodik az emberről az, hogy élete során kibe vagy kikbe volt igazán szerelmes. S azt, aki mellett végleg kikötünk, az ember nem véletlenül nevezi a szíve választottjának.

De másféle választások is vannak. Néhány hét múlva általános választásokat tartanak Magyarországon. Ez a választás politikai természetű. A politika kifejezés a görög polisz szóból ered. Ha így írom le, városállamot jelent, ha pedig úgy, hogy „police”, akkor rendőrséget, de a két jelentés nem áll távol egymástól. Mindkettő szabad és értelmes emberek rendezett közösségére utal.

Nézzük meg közelebbről is, mit is teszünk egy általános, szabad és titkos választás alkalmával! Ezen a téren csodálatos emberi jelenségre bukkanunk. Ha ugyanis a közvetlen felszínt nézzük, akkor nem teszünk egyebet, mint hogy a választási helyiség egyik fülkéjében golyóstollal egy apró X jelet helyezünk el azon a fehér lapon, amelyen emberek, pártok nevei sorakoznak. Ennyi az egész, semmi több. Vannak, akik annyira jelentéktelennek tartják, hogy el sem mennek választani. Figyelmüket teljesen elkerüli az, hogy itt valami bámulatos esemény megy végbe, egy átlényegülés. A papírlapon elhelyezett jel ugyanis megelevenedik, élet költözik belé, értelemmel telítődik. A természetben az okozat általában nem foglal többet magában annál, mint ami az okban volt; az emberi világban azonban a jel mint szándék következmények egész sorát indítja el. Elég, ha a csatamezőn a tábornok felemeli a kardját, „jelet ad”, s máris egész ezredek rohannak egymásra.

Akkor hát mi a tágabb üzenete annak az apró jelnek a választási űrlapon? Először is az, hogy általa kapcsolatba lépünk azzal a közösséggel, mely számára a választás sorsdöntő. Jelen esetben Magyarország sorsáról van szó; ebben az országban zömében magyar állampolgárok élnek, bármilyen származásúak legyenek is egyébként. 

Úgy is szoktuk mondani, hogy itt érezzük otthon magunkat, ez a hazánk. S azzal, hogy X jelet teszünk az űrlapra, abbéli szándékunkat is kifejezzük, hogy bele akarunk szólni a haza sorsába; igényt tartunk arra, hogy saját ügyeinkben ne mások, ne idegenek döntsenek a fejünk fölött, hanem mi magunk, s tegyük ezt a legjobb lelkiismeretünk szerint.

Erre a megfelelően elhelyezett X-re annál is nagyobb szükség van, mert ezt a közösséget, ezt a hazát manapság nagy, bár sokak számára ma még nem látható, nem érezhető veszélyek fenyegetik. Idegen erők, hatalmak jelentek meg a színen, amelyek pénzzel, fegyverrel, elektronikus paripával, agresszív médiabefolyással tönkre akarják tenni, el akarják süllyeszteni azt a természetes életközösséget, amelyet hazánknak nevezünk. Többszörös csavarral, a közember számára kevéssé látható módon akarják eltulajdonítani javainkat, természeti kincseinket; meg akarnak fosztani minket szokásainktól, örökségünktől, nyelvünktől, hitünktől.

S mégis miért? Mi végre? Hogy tagjai legyünk egy ízetlen, sótlan világközösségnek, amelynek nemzetközisége a látványelem szintjén az, hogy mindenütt ugyanazt a hamburgert majszolják, ugyanazokat az üdítőket hörpölik, ugyanazokkal a drogokkal kokettálnak, az utcákon ugyanazokat a semmitmondó reklámokat olvassák. S közben kenetteljesen és álszent módon szolidaritásról, emberi méltóságról, egyenlőségről és egyéb hangzatos frázisokról szónokolnak, számon is kérik, miközben maguk jogokat korlátoznak és tipornak, s ehhez minden nyelvi eszközt felhasználnak. 

Sokszorosan megvezetett fiatalokból magukat „progresszívnek” nevező rohamcsapatok jönnek létre, amelyek mögött az üres semmi, maga a nihil tátong.

A helyesen elhelyezett X jelek együttesen önvédelmi fegyverré válnak, mely képes arra, hogy védőpajzsa legyen a családoknak, hogy ne hulljanak szét, vagy a jobb megélhetés reményében ne kövessék az „ubi bene, ibi patria”, vagyis „ahol jól megy a sorom, ott van a hazám” amorális életelvét. Képes annak biztosítására is, hogy a családokat ne csak a kontraktusok, hanem a megbecsülés és a szeretet tartsák egyben. Képes kiszorítani a nemi aberráció megannyi, ránk kényszeríteni akart formáját. Ugyanakkor képes arra is, hogy megfelelő kereteket biztosítson a másfajta nemi orientációkhoz tartozók számára, még ha ők ma nem is érzékelik a közelítő veszélyek lehetséges formáit. Képes házat és hazát adni, hogy az ember ne egy futballcsapattal vagy egy multicéggel azonosuljon lelke legmélyéig, hanem a szűkebb és tágabb pátriájával. Végül pedig arra is képes, hogy az egyes ember saját közösségére büszke, ugyanakkor másokat is elismerő formában, nemzetek sokaságán át érje el az emberiség szintjét, ne pedig egy gigantikus Nutella-krém masszájaként.

De ez az X jel nemcsak a térben, hanem az időben is messzi hullámokat vet. S abban a kézben, amely behúzza, ott van a múlt, azok mozdulata is, akik hajdanán az ekeszarvat fogták, városokat építettek, fegyvert ragadtak a haza védelmében, vagy épp gyermeküket mentve menekültek a nádasok, lápok mélyére. Az idő láncolatát pattintjuk szét, ha hűtlenek leszünk hozzájuk, reményeikhez.

Az az apró jel a választási űrlapon ily módon nemcsak politikai, hanem teret és időt átölelő, metafizikai jelentőségű is. Olyan kiindulópont, amely a benne rejlő értelem kiteljesedésével világokat foghat át; végső soron csillagokkal, istenekkel, a jövő világokkal is érintkezhetünk általa. Másrészt akár földi csodának is nevezhetjük azt, hogy egy egyszerű választás során nem csupán a tudós vagy a művész, hanem egy traktoros gazda, ápolónő vagy a csaposfiú is történelmi léptékű dolgokba szólhat bele.

Magyarország sorsdöntő választás előtt áll április 12-én. Eredményétől függően nagyon sokat veszthetünk, ugyanakkor nagyon sokat nyerhetünk is. Ha Isten ne adja, a jelenlegi kormányzattal szembenálló erők jutnának hatalomra, akkor az nem vereség, hanem katasztrófa lenne. 

Nemcsak mindannak elvesztését jelentené, amit az utóbbi tizenhat esztendőben megteremtettünk vérrel-verítékkel, a kéz és az elme erejével, hanem, ami még súlyosabb, annak a jövőnek az elvesztését is, ami csak a kormánypárti győzelem esetén realizálódhat. Ha viszont a jelenlegi kormánypártok maradnak hatalmon, akkor, noha küzdelmekkel teli, mégis a további anyagi és szellemi gyarapodás lehetőségét is magában foglaló, saját jövő áll előttünk. S ez a jövő – talán ez a legfontosabb – egyedül a miénk, ennek alkotói mi vagyunk. Ahogy Petőfi múlhatatlan pontossággal megfogalmazta:

„Rabok legyünk, vagy szabadok? / Ez a kérdés, válasszatok!”

A jeleknek erejük van. Ha megfelelő helyre és módon visszük föl a jelet, a keresztet a választási űrlapra, vagyis – topológiailag nézve – nem úgy, mintha egy totószelvényt töltenénk ki, akkor a keresztény konzervatív, patrióta oldal ugyanúgy bízhat a győzelemben, mint ahogy Constantinus római császár. Előtte Kr. u. 312 őszén, a Milvius hídi csata előtti éjjelen látomásszerűen egy kereszt jelent meg az égen, az alábbi felirattal: 

„In hoc signo vinces” – E jelben győzni fogsz.

Kedves választó! Ha a jelet a megfelelő helyre teszed, akkor „e jelben győzni fogsz”. De nemcsak te, hanem mi mindnyájan!

A szerző professor emeritus, a PBK tagja

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
