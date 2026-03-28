Robert C. Castel: Szövetséges, ügyfél vagy csicska

A magyar külpolitikát ma előszeretettel írják le azok a bizonyos egyesek, az erkölcsi magaslesen hegyezett moralizáló kategóriákban. Mert hát ugye moralizálni mindenki tud. Nem szükséges hozzá se a tények ismerete, se a folyamatok észlelése, se a rendszer megértése. A megszokott jelzők ismerősek: „renitens”, „megbízhatatlan”, „oroszbarát”. Ezek a minősítések azonban többet mondanak a bírálókról, mint a valóságról.

A kérdés ugyanis nem erkölcsi természetű. A kérdés nagystratégiai.

A második hidegháború világában, amely – ellentétben az elsővel – nem ideológiai alapú, a szövetségi rendszerek logikája alapvetően megváltozott. Nincsen többé pajtás, bajtárs, elvtárs. Nincsenek közös hitvallások sem, amelyek automatikusan meghatároznák a viszonyokat. A kapcsolatok költség–haszon alapon szerveződnek.

A változás, a rendszerelmélet fogalmai alapján, egy másodrendű változás. A változások nem a meglévő rendszerben zajlanak le, hanem maga a rendszer változott meg. Ebben az új, megváltozott rendszerben pedig az Egyesült Államok – és valójában minden nagyhatalom – három kategóriába sorolja a partnereit: hasznos szövetséges, ügyfél vagy csicska.

Az elsővel kapcsolatban az USA azt a kérdést teszi fel magának, hogy mit tud adni. Adni, hogy a szövetséges hatékonyabb gályarab legyen, akinek a kemény evezések során a felügyelő borba áztatott kenyérdarabokat töm a szájába. A másodikkal kapcsolatban az USA azt a kérdést teszi fel magának, hogy mit tud kapni. Pénzt, erőforrásokat, bázisokat, légtérhasználati jogot stb. A harmadik kategóriával kapcsolatban pedig az USA azt a kérdést teszi fel magának, hogy mit tud elvinni.

A valódi kérdés tehát nem az, hogy Magyarország „jó” vagy „rossz” szövetséges. A valódi kérdés az, hogy melyik kategóriába sorolják be. És még pontosabban: hogy ki dönti el ezt a besorolást.

Magyarország ma három egymásba fonódó válság metszéspontjában helyezkedik el. Egy gyorsan eszkalálódó kétoldalú konfliktusban Ukrajnával, egy intézményi küzdelemben az Európai Unióban, valamint egy egyre mélyülő útkeresési-bizalmi válság a NATO keretein belül. Ezeket a válságokat általában külön-külön nézik és elemzik, pedig valójában ugyanannak a küzdelemnek a különböző színterei. A besorolásért folytatott harcnak.