Robert C. Castel: Szövetséges, ügyfél vagy csicska

Magyarország mozgástere három egymásba fonódó válság metszéspontjában.

Robert C. Castel
2026. 03. 28. 6:40
A magyar külpolitikát ma előszeretettel írják le azok a bizonyos egyesek, az erkölcsi magaslesen hegyezett moralizáló kategóriákban. Mert hát ugye moralizálni mindenki tud. Nem szükséges hozzá se a tények ismerete, se a folyamatok észlelése, se a rendszer megértése. A megszokott jelzők ismerősek: „renitens”, „megbízhatatlan”, „oroszbarát”. Ezek a minősítések azonban többet mondanak a bírálókról, mint a valóságról.

A kérdés ugyanis nem erkölcsi természetű. A kérdés nagystratégiai.

A második hidegháború világában, amely – ellentétben az elsővel – nem ideológiai alapú, a szövetségi rendszerek logikája alapvetően megváltozott. Nincsen többé pajtás, bajtárs, elvtárs. Nincsenek közös hitvallások sem, amelyek automatikusan meghatároznák a viszonyokat. A kapcsolatok költség–haszon alapon szerveződnek.

 A változás, a rendszerelmélet fogalmai alapján, egy másodrendű változás. A változások nem a meglévő rendszerben zajlanak le, hanem maga a rendszer változott meg. Ebben az új, megváltozott rendszerben pedig az Egyesült Államok – és valójában minden nagyhatalom – három kategóriába sorolja a partnereit: hasznos szövetséges, ügyfél vagy csicska.

Az elsővel kapcsolatban az USA azt a kérdést teszi fel magának, hogy mit tud adni. Adni, hogy a szövetséges hatékonyabb gályarab legyen, akinek a kemény evezések során a felügyelő borba áztatott kenyérdarabokat töm a szájába. A másodikkal kapcsolatban az USA azt a kérdést teszi fel magának, hogy mit tud kapni. Pénzt, erőforrásokat, bázisokat, légtérhasználati jogot stb. A harmadik kategóriával kapcsolatban pedig az USA azt a kérdést teszi fel magának, hogy mit tud elvinni.

A valódi kérdés tehát nem az, hogy Magyarország „jó” vagy „rossz” szövetséges. A valódi kérdés az, hogy melyik kategóriába sorolják be. És még pontosabban: hogy ki dönti el ezt a besorolást.

Magyarország ma három egymásba fonódó válság metszéspontjában helyezkedik el. Egy gyorsan eszkalálódó kétoldalú konfliktusban Ukrajnával, egy intézményi küzdelemben az Európai Unióban, valamint egy egyre mélyülő útkeresési-bizalmi válság a NATO keretein belül. Ezeket a válságokat általában külön-külön nézik és elemzik, pedig valójában ugyanannak a küzdelemnek a különböző színterei. A besorolásért folytatott harcnak.

A NATO-ban zajló feszültségek mögött nem Magyarország áll, hanem maga a szövetség küzd egy súlyos belső bizalmi válsággal.

 A kérdés nem az, hogy Budapest mennyire megbízható A-nak vagy B-nek a szemében, hanem az, hogy mennyire stabil maga az a rendszer, amelyben a megbízhatóságot mérik. 

Mivel a szövetség alapját az Egyesült Államok adja, a válság valójában a Washington és európai szövetségesei közötti bilaterális kapcsolat lakmuszpróbája. Minden más csupán PR-celofán a NATO színeiben. Az elmúlt évek eseményei – az afganisztáni kivonulástól kezdve az ukrajnai háború kezelésén át a jelenlegi iráni háborúig – drámai módon újraértékelik az Egyesült Államok szemében, hogy ki tekinthető hasznos szövetségesnek, ki ügyfél, ki csupán egy csicska, és ki az, aki nettó teher.

Ebben az új helyzetben a hasznosság nem feltétlenül a páncélos hadosztályok számában mérhető. Legalább ilyen fontos az is, hogy ki képes politikai mozgásteret biztosítani, ki tud alternatív csatornákat fenntartani, és ki járul hozzá a stratégiai rugalmassághoz. 

Egy homogén, minden kérdésben azonosan gondolkodó szövetség stabilnak tűnhet, de válsághelyzetben könnyen merevvé válik. Ezzel szemben az a szereplő, amely képes eltérő perspektívát képviselni, bizonyos helyzetekben nem gyengíti, hanem megerősíti a rendszert.

Magyarország mozgástere ebben a kontextusban értelmezhető. A kérdés nem az, hogy mennyire tér el a fősodortól, hanem az, hogy ezt az eltérést képes-e hasznossággá konvertálni. Izrael és Törökország értékét a nagy patrónus szemében nem az adja, hogy magától értetődők, hanem éppen az, hogy potenciálisan hasznos szövetségesek mások számára is. Ez igaz a regionális vetélytársakra is. Ha csupán az USA árnyéka vagy, akkor nem a te kegyedet kell keresni, hanem az USA kegyeit. Éppen úgy, mint a szerelemben, az államok közötti kapcsolatokban is a versengők száma és a csipetnyi bizonytalanság az, ami a partner értékét adja.

Ha Magyarország képes lesz a fősodortól való eltérést hasznossággá konvertálni, akkor az alkalmi feszültségek nem hátrányt jelentenek, hanem lehetőséget. Alkalmat arra, hogy Budapest kilépjen az ügyfél szerepből és a hasznos szövetségesek sorába lépjen. Ha nem, akkor ugyanennek a válságnak a következménye könnyen lehet a marginalizáció.

Az Európai Unióban zajló konfliktus hasonló logika mentén értelmezhető. A brüsszeli politikai közeg hajlamos a tagállamokat végrehajtó egységekként kezelni, különösen válsághelyzetben. 

Magyarország azonban hatékonyan használja a rendelkezésére álló eszközöket – mindenekelőtt a vétót –, amelyek az uniós intézményi rendszerből fakadnak. Ez sokak szemében obstrukció. Valójában azonban egy kísérlet az ügyfél státus elutasítására. Aki csak a pénzre hajt és utána megbízhatóan végrehajt, az csupán ügyfél. 

Aki feltételeket szab, tárgyal, késleltet és alkupozíciót épít, az szereplő. Magyarország stratégiája ebből a szempontból nem deviancia, hanem egy alternatív értelmezése az uniós tagságnak. Ugyanakkor itt is világos a határ – ha az unió képes megkerülni a magyar vétót, akkor ez a stratégia elveszíti az alapját, és az ország ténylegesen az ügyfél kategóriába csúszhat vissza.

A legélesebb formában a besorolási küzdelem az ukrán relációban jelenik meg. Egy háborús helyzetben a hierarchiák gyorsan és könyörtelenül alakulnak ki. 

Ukrajna részéről érthető az az elvárás, hogy a szövetségesek, különösen a közvetlen szomszédok, feltétlen támogatást nyújtsanak neki. Magyarország ezzel szemben szelektív együttműködést folytat, és saját érdekeit – legyen szó energiáról vagy kisebbségvédelemről – következetesen érvényesíti.

 Ez sokak szemében akadékoskodás. Straté­giai nézőpontból azonban ez nem más, mint ellenállás a csicska státusba való besorolással szemben. A modern konfliktusokban a hatalom nem kizárólag katonai kérdés. Aki kulcsfontosságú csatornákat, energiaútvonalakat, intézményi hozzáférést, döntési pontokat kontrollál, az lokális erőfölényt tud kialakítani még akkor is, ha „papíron” gyengébb szereplő.

Ha a három válságot együtt nézzük, kirajzolódik egy egységes kép. 

Magyarország nem sodródik a történések között, hanem három különböző szinten azért harcol, hogy ne mások határozzák meg a státusát. A NATO-ban azért küzd, hogy hasznos szövetségesként tekintsenek rá. Az Európai Unióban azért, hogy ne váljon ügyféllé. Ukrajnával szemben pedig azért, hogy elkerülje az alárendelt szerepet.

Ez a stratégia persze nem kockázatmentes.

Aki folyamatosan a peremen egyensúlyoz, az könnyen átbillenhet. A NATO-ban a bizalom eróziója információs és politikai elszigetelődéshez vezethet. Az Európai Unióban a megkerülési mechanizmusok kialakulása kiüresítheti a vétó erejét. Az ukrán relációban pedig egy rosszul kalibrált lépés eszkalációhoz vezethet. A besorolási harc tehát kétélű fegyver, ugyanaz a stratégia, amely mozgásteret teremt, könnyen izolációba is torkollhat.

A második hidegháború világában nem bajtársak és elvtársak vannak, hanem kategóriák. Ezek a kategóriák pedig nem örökre adottak. Folyamatosan újratárgyalják őket, erővel, pozícióval és ügyességgel. Magyarország ma ennek az újratárgyalásnak az egyik aktív szereplője.

A valódi kérdés tehát nem az, hogy konfliktusos-e a magyar külpolitika. Hanem az, hogy képes-e ezt a konfliktusos pozíciót tartós befolyássá alakítani. Mert aki nem határozza meg a saját szerepét, annak a szerepét mások fogják meghatározni.

A szerző az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai szakértője, lapunk főmunkatársa

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

