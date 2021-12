Figyelemelterelés

Egyre világosabban látszik, hogy több nagy terhet is vett a derekára a baloldal az előválasztásnak nevezett politikai kampánycirkusszal. Az egyik ilyen ólomöv a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnevezésű gittegylet, amelyről már korábban is lehetett sejteni, hogy zavaros vizekre húzza a szivárványkoalíció gyöngyhalászait. Például akkor, amikor a szervezet fő kommunikátora, Lukácsi Katalin a holokauszt áldozatainak emlékére anyaszült meztelenre vetkőzött, és ezt meg is osztotta a nagyközönséggel. A jelek szerint azonban nem különb nála a mozgalom vezére, Márki-Zay Péter sem, akinek vélhetően folyamatosan sok „pici Márki-Zay Péter” beszélgethet a fejében egymással, és ezek néha össze is vesznek egy kicsit, megdöngetve a „nagy koponya” csontfalait.

Mert mivel is lehetne magyarázni másképp, hogy Hódmezővásárhely hős polgármestere rendszeresen összevissza beszél, akár egy futóbolond? Most például a baloldalra szintén súlyos koloncként nehezedő Karácsony Gergely védelmére kelt, mert valamelyik „kis Márki-Zaynak” megtetszett a miniszterelnök-jelölt agyában a főpolgármester összeesküvés-elmélete a Városháza-gate kapcsán önmagukat aktivizáló orosz titkosszolgákról. Miközben ugyanis Karácsony és csapata egyre mélyebbre süllyed a hazugságok láncolatában a budapesti Városháza eladásának panamájáról nyilvánosságra kerülő hangfelvételek miatt, most azt találták ki, hogy az egészet majd jól ráfogják Putyinra, még ha ettől várhatóan az egész ország röhögőgörcsbe is rándul.

De képzeljük csak el az „agytrösztöt”, amely az újabb leleplező videóktól rettegve azon gondolkodik, mégis miként lehetne ezt rákenni a „gonosz erőkre, amelyek Orbán Viktort irányítják”! – Keverjük bele Felcsútot? – merülhetett fel a kérdés. – Nem jó! Akkor a hülyeség igen hamar kiderül! – jöhetett a csattanós válasz. – Legyen akkor Putyin! – dobhatta be valaki a jól fizetett média-tanácsadók közül. Aztán elindult a tervezés, de fergeteges gyorsasággal, még mielőtt az újabb hangfelvétel a nyilvánosság elé kerül. Meg is született a történet egy bizonyos Rahimkulov családról, akik persze közel állnak a kormányhoz meg Putyinhoz, no meg az orosz hírszerzéshez is, hogy teljes legyen a mesetérkép.

Ezzel azonban elég sok a baj, még ha erre nem is gondoltak a fővárosi élősködők. Arra, hogy besározzák vele a saját embereiket is, például Kiss Ambrus főpolgármester-helyettest, Tordai Csaba főjogászt, Barts J. Balázs vagyonkezelő vezért és Bajnai Gordon baloldali volt miniszterelnököt is, akik az eddig napvilágra került bizonyítékok alapján ismerik, és a gyanú szerint alkalmazzák is a fővárosi ingatlaneladásokhoz tapadt, jutalékos rendszerre épülő korrupciót.

Mert kivel tárgyalhattak volna ezek a bizonyos orosz oligarchák, ha nem velük, miközben fenték a fogukat a főváros egyik legértékesebb épületére? És honnan tudhat erről Karácsony, aki mindeddig azt állította kócosan, gyöngyöző halántékkal nyilatkozva, hogy minden gyanús ügy a háta mögött zajlott, és ezért adott még egy kirakatfegyelmit is?

Az elterelő hadművelet nagy hibája még, hogy bármennyire is bedolgozhattak ebbe a Gyurcsány Ferenc körül tevékenykedő magán-titkosszolgálat emberei – akik segítségével vélhetően valóban oroszokat engedtek be a polgári elhárítás épületébe annak idején – az ügy ilyetén tálalása rendkívül rossz fényt vethet a baloldal miniszterelnök-jelöltjére, Márki-Zay Péterre is. Mert ezek után tényleg elgondolkodhatnak majd a választók arról, vajon Amerika melyik fedőállásából vagy hivatalából küldték azt az embert, aki oroszokat lát a spájzban akkor is, ha csupán arról van szó, hogy eltűnik a kompót?

Borítókép: Márki-Zay Péter és Karácsony Gergely (Fotó: Mirkó István)