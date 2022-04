A dobogóról a mélybe

Született néhány újságcikk a sztoriról, de valahogy az az elemi erejű felháborodás elmaradt, amelyet elvárna az ember. Nem voltak elhatárolódó civil szervezetek, nemzetközi tiltakozásról se hallani, nem került ki a külföldi lapokba a hír. A Jobbikot nem sározta be az alelnöki kézmozdulat, a magyar miniszterelnököt viszont mindenféle probléma nélkül nevezheti szélsőjobboldalinak a Sky News. A kettős mércéről nemcsak Artyom Szeverjukin panaszkodhatna, hanem Bangóné Borbély Ildikó is, akit a behazudott diplomája miatt ejtett az MSZP.

Csakhogy a politikai racionalitás bizony nagy úr, főleg a választási kampány véghajrájában. Z. Kárpát Dániel fontos láncszeme a hatpárti együttműködésnek, így a kínosnál sokkal problémásabb videó is más színezetet kap a politikustársak és a baráti sajtó szemében. Csakhogy erkölcs is létezik a világon, s pontosan ezt az erkölcsöt kötelező egy parlamenti képviselőnek szem előtt tartania. Képvisel. Ígérete szerint eljár az emberek ügyes-bajos dolgaiban, s még azokért is mindent megtesz, akik nem rá szavaztak. A fiatal autóversenyzővel azért is szakított csapata, mert lehet a srác akármilyen tehetséges, kézmozdulata azon nyomban ráégett, s ezzel a klub nem tud azonosulni. Ebben a helyzetben pedig teljesen mindegy, mit akart a karlendítő, viccnek szánja vagy csak félreérthető a mozdulat.

A Jobbikra is ráégett Z. Kárpát mozdulata, meg Bíró László szavai, s sorolni lehetne a példákat napestig. Ezzel együtt Márki-Zay Péterre és Gyurcsány Ferencre is ráégett, de még a hiperliberális Momentumra is, mindenkire, akik egy követ fújnak vele. Ezen pedig nem segít a médiamosakodás, pontosan érzi mindenki, hogy politikai hasznosságról van szó, nem erkölcsről. Szerencsére ezt pontosan érzik azok is, akik szavaznak, de sajnos ezt sose érzik azok, akiknek kellene.

Borítókép: Z. Kárpát Dániel (Fotó: MTI/ Kovács Attila)