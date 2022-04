Az utolsó nap után

Ezért aztán a halált követő napon minden folytatódik. Gyurcsány Ferenc a hagyományosan hiteltelen hazafias, pátoszos stílust húzza elő, mondván, a hazának szüksége van azokra, akik most csalódtak, és lesújtotta őket az eredmény. A Jobbik vezetője káoszt és összeomlást vizionál, amelyből majd ők fogják kirángatni az országot, a Momentum fenyeget, hogy milyen idők következnek, de természetesen képviselik a népet. Karácsony Gergely pedig mi mást tenne, mint tiltakozik a Liget-projekt ellen.

Teljesen lényegtelen, hogy mi történt vasárnap, hogy milyen üzenetet kaptak a felsorolt politikusok. Igen, elismerik a vereséget, egyben saját magukat felmentik, s elemzéseket készítenek, amelyek megállapítják, hogy úgy alapvetően jót akartak, csak valami félrecsúszott. No de a nap süt, a hétfőt kedd követi, az élet pedig nem áll meg. A budapesti főpolgármester is rávilágít, bizony, itt valamit nagyon rosszul látott, de a mögötte álló tömegre hivatkozik, a szerinte ellenzéki Budapestre, akiknek az akaratát követve nem engedi meg a Városliget további fejlesztését. A kampány idején se történt más, mint színtiszta politikai célzattal mindent akadályozott, amit a kormány tervezett, ez a totális kudarcot követően pontosan ugyanúgy folytatódik. Nincs pénz, nem szabad fákat kivágni, a kormány kivérezteti Budapestet, az emberek nem akarják a Városliget átalakítását, s a polgári engedetlenségig is elmennek, ha szükséges. Ehhez persze kellenének a polgárok, akik kivonulnak Karácsony Gergely vezetésével a ligetbe, megakadályozandó a munkákat, de lám, pontosan ők hiányoznak. A papír azonban nem pirul bele abba, hogy a főpolgármester nem létező tömegekre hivatkozik, újra meg újra a régi szlogeneket hangoztatja, amelyeket a kampány során is, és amelyek olyan látványosan beleállították a földbe a baloldali mozgalmat.

Karácsony Gergely számára persze nincs sok alternatíva, hiszen politikai elemző, ha épp nem polgármester, és kiderült, hogy egyik választott hivatásában se túl jó. De aki időt nyer, életet nyer, és nagyon messze van még a következő választás. Tordai Bence szerint addigra összeomlik a Fidesz, csak ki kell várniuk.

Mostantól ez történik. Várnak.

Borítókép: A baloldali koalíció: Jakab Péter, a Jobbik elnöke, Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció EP-képviselője, Márki-Zay Péter, az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje, Karácsony Gergely főpolgármester, Fekete-Győr András, a Momentum korábbi elnöke (Fotó: Ripost/Máté Krisztián)