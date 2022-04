Törött szemüveg

Tiszta önismereti tréning a választások óta eltelt három nap ellenzéki reakcióinak tanulmányozása, különös tekintettel a vidéket frissen megjárt budapesti ellenzéki szavazatszámlálók igen tanulságos bejegyzései­re. Én például megtudtam magamról, hogy vidékiként alkoholszagú és mosdatlan vagyok, a fogaim hiányosak, a szemüvegem törött, rosszul látok, iszonyatosan ráncos vagyok, a bőröm kelésekkel van tele, és a koromnál 10-15 évvel idősebbnek nézek ki. Túlsúlyos is vagyok, nyilván az interneten található testtömegindex-kalkulátor van rosszul programozva, amely szerint testtömegindexem a 20,5 és a 26,5 közötti, normál tartományba esik, valószínűleg a kalkulátort is valami hülye vidéki informatikus programozta jó drágán, meg különben is fideszes propaganda az egész. De nemcsak fizikailag vagyok leharcolt: tudatlan is vagyok, nincs se perspektívám, se iskolám (a budapesti egyetemek ezek szerint nem számítanak iskolának), ösztönvezérelt vagyok, és bármikor behúzom az igent buziverésekre, kivégzésekre, koncentrációs táborokra.