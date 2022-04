A politikai ügyek emiatt háttérbe szorulnak, s bár hatalmas az ellendrukkerek tábora, akik imádják megkeresni a nézeteltéréseket a magyar kormány és a Szentszék álláspontja között, a valóságban nagyon szilárd álláspontja mindkét félnek a békére való törekvés. A pápa nem akar háborút, nem fog beállni azok sorába, akik fegyverek szállításával oldanák meg az ukrajnai konfliktust.

A cél csakis az lehet, hogy a fegyverek hallgassanak el, s ezért a hagyományosan csendes szentszéki diplomácia mindent megmozgat, ami tőle telhető. A magyar kormányfő pedig tökéletes partner ebben a törekvésben, lévén világi személy, saját eszköztárral és politikai megfontolásokkal, de egyazon cél érdekében teszi, amit tesz ebben az ügyben.

Ahogy azt se szabad elfelejteni, hogy Ferenc pápa tavaly ellátogatott az Eucharisztikus Világkongresszusra, s jelezte, milyen közös elveket vall a magyar kormánnyal.

Az apa férfi, az anya nő. Ezt a teljesen egyértelmű alapvetést ma ki kell mondani, és ő – miként a magyar kormány is – kimondta, hogy mindenki értse. A cél itt is egyértelmű, a jövőt azok építik, akik a krisztusi elvek mentén élnek, akik képesek megalázkodni, s saját magukban is békét lelnek. A fiataloknak példát kell mutatni, s nem bevezetni őket a sötét erdőbe, ahol magukra vannak hagyva, és minden fa mögött rémségek lapulhatnak.

Aki egy bizonytalan, gyökértelen és összezavart tizenhárom éves gyerek kezébe teszi a döntést arról, hogy fiú vagy lány, az cseppet sem segít. Ha nincs minta, s a példa mi magunk vagyunk, az óhatatlanul torzuláshoz vezet, és saját hajánál fogva még senki se tudta önmagát kiemelni a mocsárból. A magyar kormány sziklaszilárd álláspontja, hogy a család a társadalom alapegysége, nem az egyén, így a családok megerősítése a cél, amely összecseng az egyház álláspontjával.

Aki valaha is részt vett valamely pápai szentmisén, vagy esetleg látta a televízióban, pontosan tudja, milyen hihetetlen, jó értelemben vett nem a mai világra jellemző eseményről van szó. A pápa Krisztust képviseli, a hatalmas tömeg pedig nem a pápa személye miatt áll az utcákon és tereken, hanem Jézus miatt. Ez pedig kívülről nézve, tipikus XXI. századi gondolkodással értelmezhetetlen.

A közösség ugyanis nem egyének sokasága, hanem annál sokkal több. Az ember pedig a közösség részeként tudja, hogy nem tökéletes, bűnök terhelik a lelkiismeretét, de épp ezért törekszik a jóra, még ha az útja nehézségekkel is van teli. De Szent Istvánnal mi, magyarok felvettük ezt a keresztet, és azóta se tesszük le. Az az 1100 év pedig azért pont elég ahhoz, hogy minden porcikánkat átitassa ez a közösségi hit.

Mert Magyarországon kulturális szempontból az is keresztény, aki nem keresztény. A kereszt felvétele az ország számára jót és nehézséget is hozott, de vinni kell tovább, függetlenül attól, hogy a modern kor milyen tévutakra csábít. De végül minden út Rómába vezet.

Borítókép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Ferenc pápa találkozója (jobbra) Orbán Viktor miniszterelnökkel az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) zárómiséje előtt a Szépművészeti Múzeumban 2021. szeptember 12-én (Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)