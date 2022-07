Lenin csendesen felkacag

Ezeket a daliás időket irigyelte el a bizottság, csak most nem tankokkal rohanják le a renitens, elhajló országokat, hanem az uniós jog megerőszakolásával, az eredeti értelmüktől megfosztott szabályokkal, szerződésekkel.

Két háború zajlik Európában: az egyik az oroszok és az ukránok között, a másik viszont az unióban: a bizottság, az Európai Parlament s néhány tagállam megháborodott és/vagy megvett vezetője megveszekedetten küzd a nemzetállamok, a normalitás, az európai élet ellen. Ez utóbbit az Ukrajnában történtek s az arra adott európai reakciók fényé­ben szó szerint kell érteni: most az egyes emberek is lassan az életükért kapkodnak, a puszta létezésüket sodorta veszélybe az újelvtársak fene nagy dühe.

Ilyet véletlenül nem lehet csinálni, ennyire tönkretenni Euró­pát, a tagállamokat, a polgárokat csak szándékosan, aljas indokból és előre megfontoltan lehet. Persze ha biztos a siker, mit számítanak az életek? Márpedig a sikert mindig biztosnak hitték ezek a kommunista fajták. Oroszország különleges hadműveletnek hívja a háborúját, az Európai Bizottság meg újbeszélül szolidaritásnak. Weber párttitkár kitalálja, hogy akinek van elég gáza, attól el kell venni, akinek meg nincs, annak oda kell adni (Marx, Engels, Lenin jóízűen kuncog a föld alatt).

A bizottság meg rátromfol: majd ők megmondják, mennyi energiát fogyaszthat egy-egy tagállam, hány fokra fűthetjük fel a lakásunkat télen és hűthetjük nyáron. S mindezt persze a lehető legdemokratikusabban, egyszerű többségi szavazással eldöntik majd el, mindenféle vacak vétót kizárva, nehogy már az Orbán kekeckedjen megint velük. Örülhet, hogy nem tankokat és bombázókat küldenek. Egyelőre. A tanácsban meg mindig lesz elég hasznos hülye, aki bármit megszavaz, hogy mentse a bőrét, s nehogy csúnyákat írjon róla a The New York Times. Meg hát persze valahol a háttérben a kassza is szépen csilingel ilyenkor.