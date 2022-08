Apró segítség Amerikából

Amikor már azt hinnénk, végleg elegünk van belőle, a könyökünkön jön ki, olyankor mindig előrukkol valamivel, és mi kénytelenek vagyunk belátni: ez az ürge mindig tud munícióval szolgálni. Igen, Márki-Zay Péterről beszélek. Figyeljék csak, mit nyilatkozott minap a balliberális Magyar Hangnak: „Még június közepén is érkezett több száz millió forintos támogatás az Egyesült Államokból, több száz milliós adomány.” Mármint az ellenzéki kampányhoz, a Mindenki Magyarországa Mozgalom számlájára. Igen, jól olvassák: több száz milliós támogatást toltak alájuk az Egyesült Államokból ismeretlen „filantrópok” még júniusban is, noha két hónappal korábban akkorát buktak a választáson, hogy a Holdról is látszott. Hogy április 3-a előtt mennyit kaptak, azt egyelőre nem árulta el a Péter, de legyünk türelemmel, talán majd a következő interjúban jobban megered a nyelve.

Azt viszont már most kifecsegte, hogy az amerikai százmilliók segítségével tudták kifizetni a kampány utolsó számláit. Is. Meg a korábbiak némelyikét. „Mi ebből fizettük a számlákat folyamatosan. A számlákhoz szükséges mértékben kaptunk még támogatást júniusban is.” Ráadásul maradt is csaknem százmilliócska „a több milliárdos kampány végén” – fűzte hozzá. Hát nem csodálatos?! Milyen jótét lelkek élnek ott a tengeren túl, hogy mindenféle hátsó szándék és elvárás nélkül, pusztán Márki-Zay Péter két szép szeméért ideküldenek egy ifányi kampánypénzt?! Könnybe lábad a szemünk a meghatottságtól. Az nyilván csak a sötétben bujkáló, fideszes rezsimszolgák rágalma, miszerint az amerikai nagybácsik annak reményében küldték a százmilliókat, hogy esetleges hatalomra kerülésük után Márki-Zayék – különböző trükkös módszerekkel, jutalékos rendszerben, nokiás dobozokban, így-úgy – úgyis kamatostul visszafizetik. S az is rosszindulatú spekuláció, hogy a pénzért cserébe úgy táncoltak volna, ahogy az adományozók fütyülnek.