Lételemük a zsarolás

Jövőre megtörténhet, hogy a főváros felhagy a félig kész biodóm őrzésével és fűtésével, ha az állam nem vállalja át az építés befejezését – tájékoztatta Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes a Népszavát. Bár, ha jobban belegondolunk, ez nem tájékoztatás, inkább zsarolás. Maffiatempó. „Vagy építed tovább, vagy ott hagyom fűtetlenül, őrizetlenül, hogy szétrohadjon.” Mondja mindezt úgy, hogy a biodóm a fővárosé, az ő beruházásuk, amelyhez a kormány már így is csaknem 44 milliárd forintot adott. Csakhogy további 20 milliárd kellene a befejezéséhez, és a 2019. októberi sajnálatos események (Karácsony Gergelyék kondérhoz eresztése) óta épeszű, hasznos, szép dolgokra Budapest immár egyetlen petákot sem ad. Nyilván, a biodóm-beruházást sem Karácsonyék kezdték (építeni tudniillik képtelenek) – viszont a megfúrását láthatóan örömmel vállalnák.

Magyarország előbb épít űrállomást, mint hogy ez a mindenre alkalmatlan, lakli ember valami hasznosat csinálna. Lám, a Lánchíd felújításán is már rég túl lennénk, ha méltóztatott volna aláírni az elődje által szépen előkészített szerződéseket. De nem, Gergelynek mindenképpen új kivitelezőt kellett keresnie. És „véletlenül” egy olyat kerített, akinek a gálaestjén helyettese, a tengerből kilovagló Tüttő Kata a tiszteletét tette. S amelyik aztán – ugyancsak véletlenül – ötmilliárddal drágábban vállalta, hogy fényesre kalapálja a hídláncokat. Tán csak nem „jutalékos rendszerben” zsírozták le ezt is? Vagy ott van a Blaha Lujza tér rendbetétele: ott is hónapokig ült a papírokon, szerencsétlenkedett, majd lebutította az elődje által elétolt terveket, ám így is drágább lett az egész. De legalább el sem bírnak vele készülni bő egy esztendeje. Zsenik.