Felmosórongyemberek

Ránk nem vonatkoznak a pártfinanszírozási szabályok – közölte derűs tekintettel a Nemzet Gombaszakértője. Márki-Zay Péternek ugyanis szent meggyőződése, hogy az ő Mindenki Magyarországa Mozgalma nem párt, és még csak nem is viselkedett pártként, így tehát teljes nyugalommal fölmarkolhat külföldi pénzeket. És persze föl is markolt. Amint azt maga Péter úr elkotyogta, többtalicskányi pénz érkezett jótét amerikai nagybácsiktól és -néniktől a választási kampány idején, sőt még az április 3-i bukta után, júniusban is befutottak mentesítő „segélyszállítmányok”, azokból fizették a kampányszámlákat. Először több száz millió forintról beszélt a baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje, ám az általa nyilvánosságra hozott elszámolásokból végül kiderült: mindösszesen 1,86 milliárd forintnak megfelelő amerikai „makroadományt” kaptak, nyolc tételben. Ám miután ők nem párt, ezért ez nem bűncselekmény, nincs itt semmi látnivaló – sugallta a kistafírozott emberke.