Ki áll háborúban kivel?

Háborút hivatalosan egyetlen európai ország sem deklarált, Moszkva pedig továbbra is különleges hadműveletnek nevezi Ukrajna invázió­ját, de nem kell lángelmének lennünk ahhoz, hogy magunktól is rájöjjünk: az Európai Unió keleti határa mellett zajló mérhetetlen pusztítást nem lehet másképp nevezni, mint háborúnak. Arról már lehet vitatkozni, hogy e háború kirobbanásáért egyedül Oroszország viseli-e a felelősséget, s arról is, hogy valójában ki vesz részt benne.

Annalena Baerbocknak valószínűleg nem az volt a célja, hogy az Euró­pa Tanácsban, egész Európa nevében háborút deklaráljon Oroszország ellen, de abban teljesen igaza volt, hogy az Egyesült Államok, Németország és Európa nagy része háborúban áll Oroszországgal.

Mindegy, hogy morális okokból, üzleti haszonszerzésből vagy Oroszország meggyengítése céljából, de a harckocsik szállításával a nyugati országok átlépték a Rubicont, s már csak egy lépés választ el bennünket attól, hogy katonákat küldjenek a frontra. A takarók, sisakok, talán még a lőszerek szállításakor is lehetett erkölcsi megfontolásokról beszélni, de a tankok már egyértelmű ultimátumot jelentenek.

Lassan, de biztosan, kezdi így érezni Európa is. Mármint a lakosság, nem a háborút szító politikusai. A Századvég közvélemény-kutatása kristálytisztán megmutatja az európaiak háborúval kapcsolatos álláspontját. A harcias oroszellenességükről ismert lengyelek, baltiak és északiak továbbra is habozás nélkül adnának meg mindenféle katonai segítséget Ukrajnának. A legtöbb európai társadalom véleménye azonban erősen megosztott, a közép-európaiak pedig kifejezetten leállítanák a fegyverszállítást. Még a németek is, akiknek nevében Annalena Baerbock már szinte háborút hirdetett Oroszország ellen.

A német külügyminiszter vajon megkérdezte főnöke, Olaf Scholz kancellár véleményét? Mert ő a háború kitörése után semmilyen katonai segítséget nem kívánt nyújtani Ukrajnának.

Az orosz gázszállítást sem akarta leállítani, s eredetileg tankokat sem akart küldeni. Minden bizonnyal úgy érezte – ahogy a németek egy jelentős hányada –, hogy ez nem Németország háborúja. A sarokba szorított, hangszálaitól megfosztott Olaf Scholz helyett is kimondjuk: nem akarunk háborúban állni senkivel!