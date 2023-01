Nem eladó szabadságunk

Pressman úrnak nagyon igaza van: valóban, néha nem ártana jobban megfontolnunk, kihez és hogyan viszonyulunk. De engedtessék meg, hogy mi, saját magunk döntsünk erről, alapos mérlegelés után – és szabadon.

Mert ez a kulcskérdés: a szabadságunk. Amit sem az óceánon túlról, sem a világ bármelyik csücskéből soha senki nem fog nekünk szavatolni. Most a legszentebb ereklyénk mellett Pressman úr úgy beszélt, hogy ölelő karral invitált minket az amerikai szövetségbe, közben a mi vájt magyar fülünk kihallotta a politikus szavai mögül az ejnye-bejnyét, sőt a burkolt fenyegetést is. Kár érte.

Pressman úr aligha érti, mi is a magyar szándék. Az a baja az amerikai diplomatának, hogy túlságosan politikus alkat. Nem államférfi. Nem lát hosszú távra, legfeljebb ciklusokban gondolkodik. Hozzá képest látszik csak, milyen nagy ívű gondolati háttere van Orbán Viktor elemzésének.

Pressman úr olykor olvasgathatna orosz elemzőket. Ők is jellemeznek bennünket, nem túl barátságosan, de legalább őszintén, keresetlen egyszerűséggel megfogalmazva rólunk szóló kritikájukat:

„A csodálatos módon Európa közepén megmaradt finnugor magyarság mindig is könnyen meg tudta különböztetni magát az idegenektől, és az idegeneket nem is nagyon szereti. A magyarok nacionalisták, tulajdonos szemléletűek és egoisták. Nem örülnek a jöttmenteknek, különösen nem a muszlimoknak. A magyarokat egyszerre jellemzi a nagyhatalmi komplexus és a megosztott nép szindróma. A legdurvább embereket is kultusz övezi, ha azok hagyják őket magyar módon élni. Emellett elutasítanak minden olyan politikát, ami ellentétes különleges nemzeti érdekeikkel. A diktátumok ellen pedig készek elkeseredetten és keményen harcolni.”

Köszönjük meg az oroszoknak. A lényeget jobban értik, még ha nem is olyan negédes szavakkal illetnek minket, mint David Pressman tette volt. Nekünk nem dolgunk sem az egyik, sem a másik blokkhoz tartozni. A magyar megmaradást kell szolgálnunk, a magyar érdeket szem előtt tartva.

Borítókép: David Pressman, az Amerikai Egyesült Államok új budapesti nagykövete az érkezése után tartott sajtótájékoztatón a Liszt Ferenc repülőtéren 2022. szeptember 2-án (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)